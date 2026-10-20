Украинский маркетплейс Kasta и компания Rakuten Viber объявили о начале долгосрочного партнерства. С октября 2026 года общение между продавцами и покупателями Kasta перейдет в Viber.

Покупатель, желающий задать вопрос продавцу на Kasta, будет перенаправлен в мобильное приложение Viber, сообщили NV Бізнес в Rakuten Viber.

Что изменится для клиентов и продавцов

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— Покупатели могут общаться с продавцами напрямую в мессенджере. Одним кликом покупатель Kasta попадает в чат в Viber, где может обратиться к продавцу, задать вопросы и уточнить детали покупки. Покупатели будут перенаправлены в чаты в Viber из приложений Kasta для Android и iOS, а также из веб-версии сервиса.

— Продавцы Kasta получают бесплатный доступ к бизнес-аккаунтам Viber, которые помогают улучшать клиентский опыт и стимулировать продажи прямо в экосистеме, куда покупатели с продавцами и так обычно переходят во время покупок. Среди функций бизнес-аккаунта — часы работы, автоматические сообщения для различных сценариев коммуникации (приветствия, быстрые ответы и сообщения вне рабочего времени) — а также отображение рейтинга Google в бизнес-профиле.

Для общения с клиентами продавцам необходимо будет создать бизнес-профиль в Viber. Возможность создавать бизнес-аккаунты в Viber доступна как продавцам, пользующимся приложением Kasta, так и тем, кто предпочитает веб-версию. Пройти верификацию бизнес-профиля в Viber можно будет через личный кабинет Kasta.

Перенос чатов из Kasta в Viber — это первый шаг в рамках долгосрочного партнерства, направленного на укрепление украинского бизнеса. Компании планируют объявить о следующих этапах в 2027 году, добавили в Rakuten Viber.

«Задача, стоящая перед бизнес-аккаунтами в Viber, — в первую очередь создавать пространство для функциональной и безопасной коммуникации. Viber — стабильный канал коммуникации бизнеса с клиентами в Украине. Крупный и средний бизнес уже активно использует наши возможности для conversational commerce (диалоговой коммерции). А долгосрочное партнерство с Kasta — это шаг навстречу среднему и малому бизнесу: мы предоставляем им инструменты для развития продаж и укрепления доверия при общении с клиентами в мессенджере», — прокомментировал соглашение Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине.

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«Для Kasta это возможность сделать процесс покупок более удобным благодаря прямой связи между покупателем и продавцом. Суперапп помогает найти и заказать товар, а Viber обеспечивает удобную среду для дальнейшего общения и поддержки», — отметил основатель и генеральный директор Kasta Андрей Логвин.

Kasta позиционирует себя как экосистему повседневных преимуществ, в которой можно одновременно приобрести одежду, обувь, электронику, аксессуары, товары для дома и т. д., а также воспользоваться преимуществами внутреннего банкинга.

Rakuten Viber — одно из самых популярных приложений в мире. По данным компании, в Украине Rakuten Viber установлен на 98% смартфонов. Rakuten Viber входит в состав японской Rakuten Group, Inc., мирового технологического лидера в сфере финтеха, электронной коммерции, цифрового контента и коммуникационных услуг.

Как сообщалось, весной 2025 года совладельцем Kasta стала DCH, группа компаний Александра Ярославского. Летом 2025 года Kasta объявила о ребрендинге и запуске собственного банковского сервиса.