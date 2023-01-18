Каналы Setanta Sports пропали с партнерского сервиса Плюсов 18 января, 16:56 Каналы Setanta Sports не работают на Киевстар ТВ (Фото:Setantasports)

Телеканалы Setanta Sports перестали работать на партнерском сервисе Киевстар ТВ.

Телеканалы Setanta Sports приостановили свою трансляцию на ОТТ-сервисе Киевстар ТВ. Об этом пишет Детектор Медиа.

Пропажу телеканалов с платформы в Киевстар ТВ объяснили изменением его стоимости.

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«Мы заботимся о том, чтобы стоимость наших услуг существенно не увеличивалась для пользователей, поэтому мы продолжаем вести переговоры с правообладателями канала по урегулированию ценового предложения и возобновлению трансляции канала», — заявили в компании.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Киевстар ТВ, сервис получил от компании Setanta Sports ценовое предложение на 2023 год, «которое во много раз отличается в цене при том же объеме прав».

«Это абсолютно неприемлемо для нашего бизнеса и тем более для нашего абонента, ведь нам пришлось бы неизбежно поднять стоимость пакета. Считаем это недопустимым в военное время», — заявили в компании.

В Киевстар ТВ также добавили, что Setanta Sports активно развивает собственную платформу, и уже были редкие случаи, когда важные для украинцев трансляции проходили именно на их платформе, но не на каналах.

В свою очередь, в Setanta Sports сказали, что каналы открыты для переговоров и будущего сотрудничества.

В компании добавили, что в этом году скидки, предоставляемые партнерам с 24 февраля, были сокращены, а пакет прав дополнился правами на показ Премьер-лиги Украины.

Летом этого года в 1+1 media заявили, что будут транслировать на своих ресурсах все матчи футбольного клуба Рух в украинском чемпионате. Это привело к конфликту с Setanta Sports, которая купила права на трансляцию матчей УПЛ на три сезона за $16,2 млн.

Несмотря на это, «Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно.