Нацсовет хочет, но не торопится, аннулировать лицензии каналов Медведчука, Шуфрича и Мураева 25 мая, 15:51 Виктор Медведчук (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

Нацсовет по ТВ и радиовещанию пока не аннулировал лицензии каналов Медведчука, Шуфрича и Мураева.

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания перенес на следующее заседание пункты об аннулировании лицензий каналов Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича и Евгения Мураева.

Видео дня

Об этом пишет Детектор медиа со ссылкой на итоги заседания регулятора.

Речь идет об аннулировании лицензий каналов Наш, Макси ТВ, 112, NewsOne, ZIK, UkrLive и Первый независимый.

Причиной переноса стал тот факт, что на это заседание не явились представители упомянутых каналов.

«Мы обеспечим приглашение компаний всеми возможными способами», — отметила глава Нацсовета Ольга Герасимюк.

Все перечисленные каналы и их юридические лица находятся в санкционных списках.

В январе этого года президент Владимир Зеленский подтвердил, что четыре народных депутата, подозреваемых в госизмене, — Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач — лишены украинского гражданства.