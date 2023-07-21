Вызовы и возможности для украинского ІТ-сектора на пути в ЕС 21 июля, 10:04 Партнерский проект freepik

23 июня 2022 года Украина получила статус страны — кандидата на членство в ЕС и начала переговорный процесс по вступлению в Евросоюз. Этот процесс предусматривает подготовку страны-кандидата к внедрению законов и стандартов ЕС. Переговорный процесс охватывает 32 раздела, сгруппированных в шесть кластеров, и ІТ играют решающую роль почти во всех указанных разделах (см. дополнительную информацию в инфографике).



Инфографика: European Union, 2022

ІТ-инструменты широко используются во всех коммуникациях ЕС-сообщества, а ряд правил, основанных на принципах функциональной совместимости, способствует безопасному обмену информацией между учреждениями. Именно поэтому важно гармонизировать украинское законодательство с законодательной базой ЕС, одновременно поддерживая внедрение ІТ-инструментов, которые могут использоваться в моделях данных и бизнес-процессах ЕС. Поскольку разработка сложных ІТ-инструментов может занимать много времени, процесс подготовки следует начинать заблаговременно. Ожидаемый значительный спрос на разработку ІТ-инструментов в различных государственных сферах является хорошей возможностью для украинских ІТ-компаний. Эти компании могут предоставлять услуги, необходимые в контексте вступления в ЕС, независимо от того, идет ли речь о модернизации существующих ІТ-инструментов или создании новых.

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ІТ -системы и коммуникация с ЕС

Переговоры о присоединении официально начинаются, когда государства-члены согласовывают переговорные рамки со страной-кандидатом. В процессе скрининга проводится оценка существующих ІТ-систем, и на основе результатов предоставляются рекомендации национальным органам. Как правило, спектр новых ІТ-систем, которые необходимо разработать, достаточно обширный, и некоторые из них должны начать работать еще до присоединения к ЕС. Например, определенные системы необходимы для управления международной торговлей и реализации фискальной политики, в то время как уже существующие или новые реестры также должны соответствовать требованиям ЕС.

Фото: Драган Еремич, международный ключевой эксперт по ІТ, Программа ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)

В сентябре 2022 года Украина подписала два соглашения с ЕС, которые позволяют участвовать в программах сотрудничества с ЕС в таможенной сфере «Customs» и в сфере налогообложения «Fiscalis». Эти программы призваны углубить сотрудничество между ЕС и Украиной в таможенных и налоговых вопросах, включая борьбу с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и агрессивным налоговым планированием. Они также способствуют обмену информацией, административному сотрудничеству и обеспечивают поддержку развития и эксплуатации центральных ІТ-систем ЕС.

ІТ-системы для связи с ЕС можно классифицировать по управленческому уровню следующим образом:

Системы централизованного управления: разработку и управление этими системами осуществляет ЕС.

Национальные системы: разработку и управление этими системами осуществляют государства-члены. ЕС предоставляет спецификации для этих программ, и каждое государство-член разрабатывает их индивидуально. Кроме того, эти программы должны пройти тестирование в соответствии со специальными требованиями ЕС. ЕС также определяет графики тестирования и окончательного подключения.

Гибридные системы: управление в этих системах координируется ЕС и государствами-членами.

Необходимо развивать национальные ІТ-системы Украины с целью усиления институциональной способности, улучшения качества для граждан и экономики, а также установления связей с ІТ-системами ЕС. Эти системы ЕС способствуют обмену информацией и административному сотрудничеству в сфере таможни и налогообложения. Некоторые примеры таких систем включают новую компьютеризированную систему транзита (NCTS), таможенную систему управления рисками (CRMS2), информационную систему Fiscalis (FIS) и систему обмена информацией об НДС (VIES).

Инициативы цифровой трансформации EU4PFM

Программа поддержки управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) призвана помочь украинским учреждениям-партнерам в их усилиях по цифровизации и подготовке к членству в ЕС. Поскольку почти половина бюджета проекта выделена на цифровизацию, его целью является эффективное внедрение современных ІТ-решений.

Одна из ключевых инициатив EU4PFM — поддержка Государственной таможенной службы в разработке Новой компьютеризированной системы транзита (NCTS). Обеспечивая соблюдение обязательств Украины как стороны Конвенции о процедуре совместного транзита, EU4PFM помогает Украине перейти от текущей фазы 4 NCTS к новой фазе 5 NCTS до конца 2023 года. Эта новая версия будет согласована с расширенными моделями данных и функциями. В целом это ускорит автоматизированную обработку информации о товарах, перемещаемых через таможенную территорию Украины. Преимущество от этих ІТ-инструментов получают не только национальные органы и соседние страны, но и субъекты хозяйствования и экспортеры.

Что касается фискальной сферы, EU4PFM также активно участвовал в разработке ІТ-системы для автоматического обмена информацией в соответствии с Общим стандартом отчетности (CRS) и Многосторонним соглашением (CbC). Этот ІТ-инструмент, адаптированный к требованиям к Украине по вступлению в ЕС, облегчит администрирование процесса обмена налоговой информацией для Государственной налоговой службы. Проект, начатый в июле 2022 года, был успешно внедрен и на днях будет завершен.

Кроме того, в этом году программа EU4PFM достигла других заметных результатов в налоговой сфере. Благодаря эффективному сотрудничеству с Государственной налоговой службой начал работу обновленный контакт-центр ГНС. Для центра было закуплено новое оборудование и программное обеспечение с целью модернизации модели обслуживания и внедрения клиентоориентированного подхода. Эти усовершенствования в сочетании с упрощенным рабочим процессом позволяют налогоплательщикам легко и удобно связываться с налоговыми экспертами.

Кроме того, разработана новая ІТ-система для рассмотрения налоговых споров, которая автоматизирует процесс рассмотрения жалоб налогоплательщиков и обеспечивает сопровождение дел при участии Государственной налоговой службы в судах. Эта система значительно сократит время на рассмотрение жалоб и облегчит документооборот, что приведет к уменьшению бюджетных расходов.

Также недавно был подписан контракт на разработку ІТ-системы для обработки больших данных и анализа рисков трансфертного ценообразования. Эта система позволит автоматизировать процедуры налогового контроля и обеспечить соблюдение правил трансфертного ценообразования. EU4PFM сыграл решающую роль, предоставляя финансовую поддержку и экспертную помощь в формировании методологии и технических требований для разработки и внедрения этой ІТ-системы.

EU4PFM также оказывает поддержку Министерству финансов, где сейчас трудятся над разработкой инновационной ІТ-системы для планирования и мониторинга исполнения государственного бюджета. Эта система оптимизирует обмен данными между всеми заинтересованными сторонами, вовлеченными в процессы планирования, исполнения и мониторинга бюджета. Она является жизненно важным компонентом комплексной ІТ-экосистемы УГФ, которую EU4PFM активно развивает.

В общем, благодаря своим разнообразным инициативам и сотрудничеству, EU4PFM играет важную роль в стимулировании усилий по цифровизации в Украине, помогает выполнить обязательства страны по интеграции в ЕС и оказывает значительную поддержку своим партнерским органам и заинтересованным сторонам.

Другие ІТ -разработки для общественности

Фото: Драган Еремич, международный ключевой эксперт по ІТ, Программа ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)

Также есть другие примеры развития в пользу общественности, например «Единый контактный пункт» (единое окно в соответствии с Директивой ЕС об услугах) — система обмена данными и базы данных в ЕС, которые облегчают передвижение граждан или компании в ЕС, предоставляя четкую информацию о процедурах и предоставляя возможность подтверждения и сертификации дипломов и других документов.

Как отмечалось ранее, ІТ-инструменты могут быть внедрены для модернизации управления долгами, борьбы с отмыванием денег, борьбы с коррупцией, улучшения бюджетного планирования и мониторинга исполнения бюджета. Эти сферы деятельности взаимосвязаны и, как правило, функционируют одновременно. Хотя эти системы будут внедрены на местах, важно спланировать безопасный обмен данными с другими странами ЕС или такими органами, как GRECO (Группа государств против коррупции) https://www.coe.int/en/web/greco или MONEYVAL (Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма) https://www.coe.int/en/web/moneyval.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Кроме того, существуют проблемы, связанные с ІТ, которые государства-члены решают совместно. Как мы увидели в прошлом году, кибератаки становятся все более сложными и интенсивными. Чтобы противостоять этим угрозам, эксперты из стран, подвергшихся атакам, сотрудничают, объединяя свои усилия для формирования рабочих групп. Они работают, чтобы вместе проанализировать угрозы, определить их источники и принять соответствующие меры. Задачей Агентства Европейского Союза по вопросам сетевой и информационной безопасности (ENISA) является достижение высокого общего уровня кибербезопасности в Европе. Больше информации о ENISA по ссылке: https://www.enisa.europa.eu/. Кроме того, ІТ-системы, которые будут подключены к ЕС, должны соответствовать положениям Акта о кибербезопасности, который устанавливает рамки сертификации для обеспечения кибербезопасности продуктов, услуг и процессов ИКТ. В соответствии с Актом о кибербезопасности у ENISA есть постоянный мандат, дополнительные ресурсы и новые обязанности. Эти обязанности включают создание технической основы для конкретных схем сертификации и предоставление информации о схемах сертификации и выданных сертификатах.

Вызовы внедрения ІТ -проектов, финансируемых ЕС

ЕС не только предоставляет ресурсы, но и советы, знания и соответствующие примеры. Несмотря на такую помощь, страны-кандидаты часто сталкиваются с вызовами при реализации проектов, финансируемых ЕС. Один из таких вызовов объясняется долгими процессами разработки сложных ІТ-систем, продолжительность которых часто превышает первоначальные оценки. Таким образом, страны пытаются достичь проектных целей или инвестировать средства, выделенные ЕС, в определенный срок. Такая ситуация может привести к отсутствию финансирования на будущие бюджетные периоды, что делает точное планирование и выполнение проекта решающим для успеха.

Некоторые страны используют средства ЕС для модернизации существующих ІТ-решений без улучшения бизнес-процессов или согласования национального законодательства, что делает такие усилия менее эффективными для достижения желаемых целей. Эти недостатки становятся очевидными в ходе проверки. Одной из распространенных проблем является нежелание изменений — человеческий фактор — когда персонал учреждений, привыкший к определенным бизнес-процессам, может сопротивляться изменениям, что также негативно влияет на успешность ІТ-проектов.

Одно из главных требований к проектам — их устойчивость. Хотя ЕС предоставляет начальные инвестиции, все же ответственность за дальнейшее использование и поддержку разработанных ІТ-решений возлагается на страну.

Это возможно при наличии таких необходимых ресурсов, как средства и обученный персонал. Однако так получается не всегда, особенно если обслуживание современного ІТ-решения кажется дорогостоящим или страна переживает экономический кризис. Лучшим подходом является привлечение местных специалистов, которые имеют необходимую квалификацию и способны обеспечить дальнейшую работу разработанных инструментов.

Поддержка централизации и консолидации ІТ -ресурсов в сфере управления государственными финансами

Нехватка местных специалистов для поддержки и обслуживания недавно разработанных ІТ-инструментов может поставить под угрозу результаты инвестиций в государственные учреждения. Крайне важно оперативно устранить этот пробел, создав пул экспертов и наладив механизм их быстрого привлечения при необходимости. Здесь речь идет о централизованной поддержке работы ІТ-систем, которую рекомендуется внедрить в Украине в сфере управления ІТ-системами для учреждений, работающих в сфере управления государственными финансами. Такая централизация может повысить эффективность, улучшить качество администрирования ІТ-системы, облегчить мониторинг и ускорить решение проблемных вопросов. Централизованное управление ІТ также желательно для ІТ-систем, которыми пользуются граждане по всей стране, что обеспечит постоянный уровень и качество обслуживания. Дальнейшая цифровизация административных услуг возможна только через внедрение новых ІТ-инструментов. Украина достигла значительного прогресса в этой сфере, и этот процесс должен быть продолжен.

Несомненно, централизованное управление ІТ очень полезно, за рядом исключений. Во время войны из соображений безопасности нежелательно хранить все оборудование, например серверы, в одном месте. Вот почему центры обработки данных должны располагаться в нескольких местах.

Централизация управления ІТ — это комплексный процесс, который длится несколько лет. Нет единого примера, который можно было бы взять в качестве модели для Украины, — каждая страна идет движется своим уникальным путем. EU4PFM поддерживает Министерство финансов Украины в этом процессе. Такая поддержка включает разработку отраслевой ІТ-стратегии и плана действий, а также помощь в создании отраслевого центра обработки данных после аварийного восстановления. Были сделаны первые шаги: создан центр обработки данных после аварийного восстановления для Государственной таможенной службы Украины, который можно расширить и который имеет достаточно мощностей для размещения серверов других учреждений, работающих в сфере управления государственными финансами.

Мы стремимся в дальнейшем поддерживать украинские институты в эти сложные времена, и мы ценим преданность наших национальных партнеров в продвижении реформ. Слава Украине!