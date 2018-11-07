Как развивать корпоративные инновации, и чему крупному бизнесу стоит поучиться у стартапов

Типичная проблема большого бизнеса – долгий процесс изменений и согласований любого решения. В условиях турбулентного современного мира для многих компаний это фактически приговор. Инновации сегодня являются потенциальными точками роста, так как дают возможность найти интересные технологии или решения и быстро встроить их в клиентские сервисы. Именно поэтому компании вступили в борьбу за стартапы и всерьез взялись за развитие собственных бизнес-акселераторов и инновационных центров. За последние три года такими подразделениями обзавелись Филип Моррис, IKEA, PepsiCo, а также другие компании. Не последнюю роль в этом процессе играет корпоративная культура.
Бизнес-акселератор – это программа для начинающих предпринимателей, во время которой их обучают и консультируют эксперты в разных областях, обеспечивают ресурсами для развития инновационных продуктов и решений, дают возможность создавать прототипы, пробовать, тестировать, а также помогают с продвижением. Идея заключается в том, что стартаперы доводят прототип до идеального состояния, а компания получает готовый продукт.
Компании вступили в борьбу за стартапы
Первый корпоративный акселератор был организован Microsoft совместно с Techstars в конце 2011 года. К 2015-му борьба за стартапы приобрела общемировые масштабы — собственные акселераторы создали Samsung, E.ON, BNP Paribas, Airbus, BBC, Novartis и еще сотни компаний.
Корпорациями, запускающими свои акселераторы, движут несколько мотивов. Прежде всего, это страх застыть в своем величии, перестать развиваться и стать неконкурентным на рынке. Кроме того, не стоит отрицать и общего тренда на вдохновляющие инновационные концепции, цифровую трансформацию бизнеса и прочее.
«Если мы говорим о бизнес-акселераторах внутри компании, то, как правило, участвующие в них корпоративные предприниматели преследуют одну из трех целей — найти инновацию, на создание которой внутри компании потребовалось бы много времени и денег, почувствовать свою значимость, осознать возможности, получив внутреннюю уверенность в себе. Осознание способности создавать ценности и переводить это в деньги дает сотрудникам возможность увереннее смотреть в будущее в этом быстроменяющемся мире», – рассказывает менеджер по инновациям Филип Моррис в Украине Павел Рыжий.
Поиск талантов и проактивных людей – вопрос №1 на повестке дня у мировых СЕО. Как привлечь и не потерять перспективных сотрудников, как выстроить систему мотивации, как вырастить в условиях корпорации лидеров следующего поколения и многое другое.
Что для этого нужно? Корпоративная культура, гибкость, желание меняться и развиваться, готовность к рискам. Чем сильнее культура компании, тем больше доверие к сотрудникам и меньше необходимость формализовывать правила и процессы. А чем меньше формальных процессов и больше поддержки со стороны менеджмента, тем выше скорость реакции на возможности, лучше условия для инноваций и сильнее конкурентное преимущество компании в целом.
Коммуникация имеет особую роль в процессе внедрения корпоративно предпринимательства. Зачастую именно ее отсутствие мешает развитию бизнеса.
Коммуникация – это не просто обмен информацией, это активный и открытый процесс, который способствует созиданию и сотрудничеству
Настроение коллектива и среда компании играют также важную роль. Большое значение имеют возможности для обучения и укрепления потенциала. Рид Хастингс, основатель Netflix, отметил, что настоящие ценности компании проявляются в том, кого награждают за заслуги, повышают или отпускают.
Этот подход помогает привлекать перспективных и неординарных сотрудников, потому что дает им большую степень ответственности и свободы в принятии решений. В Netflix почти к каждому относятся как к предпринимателю. Это и является одной из основных причин успеха компании
Разумеется, успех компании в вопросах создания благоприятной культуры и почвы для развития инноваций сильно зависит и от руководства. Топ-менеджеры должны быть предприимчивыми, творческими и дальновидными. Они обязаны понимать не только динамику бизнеса и как никто другой знать свой продукт и его ценность, но и вдохновлять сотрудников. Очень важно при этом создавать условия для проявления и раскрытия их предпринимательского потенциала и демонстрировать правильные модели поведения на собственном примере.
Чтобы систематизировать работу и поставить инновации «на поток», лучше всего создавать кросс-функциональную команду. Лучший вариант, если участники будут из разных подразделений, которые играют ключевую роль в выводе нового продукта на рынок. Команда должна быть гибкой и оперативной. Обязательно нужны скептики – они помогут по-другому посмотреть на идеи, которые ставят под сомнение существующее положение вещей и проанализируют всевозможные негативные аспекты.
Члены команды учатся спрашивать, генерировать идеи, предлагать, отстаивать свою позицию. Это делает их ценными для компании и для самих себя. Результатом такой работы будут не только приобретенные личные навыки, но также новые идеи и предложения.
«Таким проактивным поведением вы демонстрируете, что способны приносить пользу в компании шире своих должностных обязанностей. Можете создать для себя бизнес, функцию, новую роль в компании. Фактически сами руководите своей карьерой в корпорации», – делится опытом Павел.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования