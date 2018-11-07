Как развивать корпоративные инновации, и чему крупному бизнесу стоит поучиться у стартапов

Типичная проблема большого бизнеса – долгий процесс изменений и согласований любого решения. В условиях турбулентного современного мира для многих компаний это фактически приговор. Инновации сегодня являются потенциальными точками роста, так как дают возможность найти интересные технологии или решения и быстро встроить их в клиентские сервисы. Именно поэтому компании вступили в борьбу за стартапы и всерьез взялись за развитие собственных бизнес-акселераторов и инновационных центров. За последние три года такими подразделениями обзавелись Филип Моррис, IKEA, PepsiCo, а также другие компании. Не последнюю роль в этом процессе играет корпоративная культура.

Бизнес-акселератор – это программа для начинающих предпринимателей, во время которой их обучают и консультируют эксперты в разных областях, обеспечивают ресурсами для развития инновационных продуктов и решений, дают возможность создавать прототипы, пробовать, тестировать, а также помогают с продвижением. Идея заключается в том, что стартаперы доводят прототип до идеального состояния, а компания получает готовый продукт.

Компании вступили в борьбу за стартапы

Первый корпоративный акселератор был организован Microsoft совместно с Techstars в конце 2011 года. К 2015-му борьба за стартапы приобрела общемировые масштабы — собственные акселераторы создали Samsung, E.ON, BNP Paribas, Airbus, BBC, Novartis и еще сотни компаний.

Корпорациями, запускающими свои акселераторы, движут несколько мотивов. Прежде всего, это страх застыть в своем величии, перестать развиваться и стать неконкурентным на рынке. Кроме того, не стоит отрицать и общего тренда на вдохновляющие инновационные концепции, цифровую трансформацию бизнеса и прочее.

«Если мы говорим о бизнес-акселераторах внутри компании, то, как правило, участвующие в них корпоративные предприниматели преследуют одну из трех целей — найти инновацию, на создание которой внутри компании потребовалось бы много времени и денег, почувствовать свою значимость, осознать возможности, получив внутреннюю уверенность в себе. Осознание способности создавать ценности и переводить это в деньги дает сотрудникам возможность увереннее смотреть в будущее в этом быстроменяющемся мире», – рассказывает менеджер по инновациям Филип Моррис в Украине Павел Рыжий.

Поиск талантов и проактивных людей – вопрос №1 на повестке дня у мировых СЕО. Как привлечь и не потерять перспективных сотрудников, как выстроить систему мотивации, как вырастить в условиях корпорации лидеров следующего поколения и многое другое.

Что для этого нужно? Корпоративная культура, гибкость, желание меняться и развиваться, готовность к рискам. Чем сильнее культура компании, тем больше доверие к сотрудникам и меньше необходимость формализовывать правила и процессы. А чем меньше формальных процессов и больше поддержки со стороны менеджмента, тем выше скорость реакции на возможности, лучше условия для инноваций и сильнее конкурентное преимущество компании в целом.

Коммуникация имеет особую роль в процессе внедрения корпоративно предпринимательства. Зачастую именно ее отсутствие мешает развитию бизнеса.

Коммуникация – это не просто обмен информацией, это активный и открытый процесс, который способствует созиданию и сотрудничеству

Настроение коллектива и среда компании играют также важную роль. Большое значение имеют возможности для обучения и укрепления потенциала. Рид Хастингс, основатель Netflix, отметил, что настоящие ценности компании проявляются в том, кого награждают за заслуги, повышают или отпускают.

Этот подход помогает привлекать перспективных и неординарных сотрудников, потому что дает им большую степень ответственности и свободы в принятии решений. В Netflix почти к каждому относятся как к предпринимателю. Это и является одной из основных причин успеха компании

Разумеется, успех компании в вопросах создания благоприятной культуры и почвы для развития инноваций сильно зависит и от руководства. Топ-менеджеры должны быть предприимчивыми, творческими и дальновидными. Они обязаны понимать не только динамику бизнеса и как никто другой знать свой продукт и его ценность, но и вдохновлять сотрудников. Очень важно при этом создавать условия для проявления и раскрытия их предпринимательского потенциала и демонстрировать правильные модели поведения на собственном примере.

Чтобы систематизировать работу и поставить инновации «на поток», лучше всего создавать кросс-функциональную команду. Лучший вариант, если участники будут из разных подразделений, которые играют ключевую роль в выводе нового продукта на рынок. Команда должна быть гибкой и оперативной. Обязательно нужны скептики – они помогут по-другому посмотреть на идеи, которые ставят под сомнение существующее положение вещей и проанализируют всевозможные негативные аспекты.

Члены команды учатся спрашивать, генерировать идеи, предлагать, отстаивать свою позицию. Это делает их ценными для компании и для самих себя. Результатом такой работы будут не только приобретенные личные навыки, но также новые идеи и предложения.

«Таким проактивным поведением вы демонстрируете, что способны приносить пользу в компании шире своих должностных обязанностей. Можете создать для себя бизнес, функцию, новую роль в компании. Фактически сами руководите своей карьерой в корпорации», – делится опытом Павел.