Из рук в руки: истории мастеров оружия ручной работы

Из стен мастерской Фукса выходит не более 8 ружей в год, но каждое из них – произведение искусства

The Balvenie – самый рукотворный шотландский односолодовый виски, который сегодня производится почти как 126 лет назад. Компания находит по всему миру людей, которые с таким же трепетом уважают ручной труд. Свои истории рассказали мастера, создающие лимитированные коллекции ружей ручной работы.

Герхард Фукс

Герхард Фукс: «В оружейном искусстве слишком много секретов, которые можно рассказать только членам семьи»

Еще маленьким мальчиком Герхард Фукс был окружен оружием, к которому было запрещено прикасаться. Поэтому он вырос и открыл собственную компанию Fuchs Fine Guns, которая производит ружья исключительно вручную и только под заказ. Из стен мастерской Фукса выходит не более 8 ружей в год, но каждое из них – произведение искусства, как с технической, так и с художественной точки зрения. В личном интервью Герхард рассказал, какие истории гравирует на оружии и кто покупает ружья, стоимость которых можно сравнить с немецким автомобилем класса люкс.

Вы производите ружья только под заказ. Расскажите, пожалуйста, с чего начинается весь процесс.

Из стен мастерской Фукса выходит не более 8 ружей в год

Я вам расскажу прошлогоднюю историю. Ко мне обратился один клиент, который сказал: «Я знаю, что вы производите в основном двуствольные ружья. А вы можете создать для меня вертикальный дриллинг?» Я сказал, что это не проблема, конечно. Клиент хотел октагональные стволы из нержавеющей стали. Но спаять их между собой – крайне сложный процесс. Поэтому нам нужно было найти решение, как соединить три стальных ствола вместе. На создание чертежей и разработку конструкции ушло больше года. И вот теперь у нас все готово для производства ружья специально для этого джентльмена. Конечно же, мы использовали для отделки лучшее дерево – турецкий орех, возраст которого должен быть минимум 12 лет. После 10 лет дерево не уменьшается и никак не меняется после обработки, что очень важно, особенно в случае с оружием. Кроме того, чтобы убедиться в полной просушке и исключить малейшее коробление, мы храним древесину на своем складе в течение нескольких лет.

Конечно же, для производства каждого индивидуального ружья мы снимаем все мерки клиента: руки, пальцев, даже лица, ведь у всех людей разное расстояние между глазами. Ружье должно быть максимально удобным.

Какие виды отделки вы используете?

Здесь я бы также привел в пример одну из историй наших ружей. Я привез в Украину ружье, которое рассказывает историю об Африке и большой пятерке. На нем есть изображение слона, буйвола, носорога, льва, леопарда и антилопы, на которую охотится хищник. Для декорирования этого ружья мы использовали Мокуме Гане – это техника ковки металлов, которая появилась еще несколько веков назад в Японии. Она предполагает соединение металлов различных видов и цветов для создания орнаментов, напоминающих кованые изделия. Самураи использовали технику Мокуме Гане для украшения рукояти своих мечей.

Мы взяли несколько видов золота разных цветов и платину, чтобы соединить их и сделать объемные гравировки. Это позволило нам вырезать из металла, например, пятна леопарда. Мы достигли в металле эффекта, похожего на позолоту в работах Густава Климта. «Мокуме» – наше самое знаковое и запатентованное ружье. Мы единственная в мире компания, которая производит нечто подобное. Это наша гордость.

На другом ружье мы “рассказали” историю белого тигра, который охотится на оленя. Для отделки мы использовали технику булино (когда поверх гравировки наносится черный фон для достижения объемного рисунка). Мы сделали лапы тигра из белого золота и украсили их синими сапфирами. А рукоятку инкрустировали крупным камнем в серебряной оправе – это тигровый глаз. Основание переднего прицела мы изготовили в виде тигра.

Кто придумывает эти истории?

Мы создаем их вместе с гравером.

Сколько у вас патентов?

2 патента на декоративные техники с золотом, 2 или 3 на двуствольные ружья, один патент на спусковой механизм, еще 2 патента сейчас на рассмотрении. Например, мы недавно запатентовали модель ружья DBR 46 весом всего 4,3 кг, которое предназначено для охоты на дичь средних размеров в Европе, Америке и Африке. Это универсальное оружие для охотников, которые не могут выбрать между двуствольным ружьем с повышенной начальной скоростью пули и карабином. Наш многозарядный двуствольный карабин DBR 46 сочетает в себе возможности обоих вариантов.

Также одна из наших больших инноваций – ружье из ракетной стали.

Сколько времени уходит на производство одного ружья?

Для простого ружья нам нужен год, для сложных – около 5 лет и иногда больше. Все зависит от конструкции, комплектации, отделки.

Клиенты готовы ждать свои заказы по 5 лет?

Если это нечто особенное, чего нет у других, например, новая конструкция или технология, то они готовы ждать и дольше.

Сколько людей работают над производством каждого ружья?

В моей команде 7 человек. Над каждым заказом работают 2-3 мастера.

Сколько ружей вы производите в год?

Все зависит от сложности. В среднем 8 – не больше.

Кто ваши клиенты?

Владельцы банков, люди из нефтяного бизнеса, министры, дипломаты.

Все они покупают ружья для персональных коллекций?

Иногда они просто хотят владеть таким особенным и индивидуально разработанным оружием, как экспонатом. Но все же чаще всего наши клиенты покупают ружья для охоты и регулярно используют их.

У вас есть собственная коллекция?

У меня есть несколько экземпляров, которые я не продаю. Но чаще всего я их храню как прототипы. Создание каждого ружья обходится очень дорого, потому что это не только ручная работа, но и интеллектуальный труд.

Вы охотитесь?

Да, я охотник. Чаще всего охочусь в Австрии, но также бывал в России, Казахстане, Африке.

Насколько охота сегодня популярна?

Очень популярна. В определенных кругах это престижное хобби. Я живу в Австрии – это страна охоты, здесь очень много угодий. Все, конечно же, очень строго регулируется правительством.

Почему вы решили заниматься ружьями?

С этим связана смешная история. Мой отец был полицейским и у нас в доме всегда были ружья и пистолеты. Но так как мне, конечно же, было запрещено к ним не то что прикасаться, но даже близко подходить, я решил сделать себе ружье сам. Мне тогда было 13 или 14 лет. Безусловно, моя карьера началась позже, после получения высшего образования, но на выбор профессии существенно повлияла вся секретность вокруг оружия, которую я видел дома с детства.

Где вы учились?

После школы я начал подрабатывать у оружейного мастера, где и узнал большинство секретов ремесла.

Вы собираетесь передать свое дело детям?

Моему сыну сейчас 20 лет и он уже интересуется ружьями, к счастью. Он учится в университете на инженера и уже начинает работать со мной. Для меня это очень важно, потому что я хочу передать сыну все свои знания, опыт и компанию. К тому же, в оружейном искусстве слишком много секретов, которые я не могу доверить другим людям или открыто описать в книге – их можно рассказать только членам семьи. Сегодня мало мастеров ручной работы и важно не потерять это ремесло.

The Balvenie с гордостью хранит традиции исключительного мастерства, создавая виски в точности как раньше

Пять уникальных секретов мастерства, которые отличают The Balvenie:

1. Компания выращивает собственный ячмень практически без применения техники

2. Дистиллерия владеет одной из последних действующих токовых солодовен в Шотландии, где ячмень переворачивают вручную

3. Для перегонки виски используются медные кубы, которые мало изменились с открытия дистиллерии

4. Компания доверяет подготовку бочек только команде мастеров собственного бондарного цеха.

5. Мастер дистиллерии. Дэвид Ч. Стюарт, ныне кавалер ордена Британской империи — самый опытный на сегодняшний день мастер винокурни в Шотландии.