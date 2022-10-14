Опрос после ракетного удара. Из каких источников украинские беженцы в Польше узнают о событиях в Украине — инфографика 14 октября, 16:50 Последствия террористического ракетного удара РФ по Киеву 10 октября (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Подавляющее большинство украинцев в Польше узнают новости из Украины через социальные сети и мессенджеры. Доля тех, кто пользуется украинскими медиа, слишком мала.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal. В котором приняли участие 1560 респондентов из числа украинских беженцев, нашедших работу в Польше.

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Согласно его результатам:

— 69,3% украинцев в Польше узнают о событиях в Украине из мессенджеров и социальных медиа (Telegram, Viber, Facebook, TikTok);

— 21,8% говорят, что получают новости от родственников или знакомых из Украины;

— 6,7% ищут оперативную информацию в украинских онлайн-изданиях;

— 1,43% узнают о событиях в Украине из польских СМИ;

— всего 0,9% опрашиваемых смотрят украинское телевидение на территории Польши.

Инфографика: Gremi Personal

«Сразу после массированного ракетного удара по украинским городам мы спросили у трудоустроенных в Польше украинцев об источниках получения новостей о событиях на родине. Ведь страх за близких и оставшихся под угрозой ракет родственников должен ускорять реакцию поиска информации и внимательнее относиться к медиаресурсам», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Аналитики агентства также обратили внимание на несколько интересных наблюдений:

— Польские медиа для абсолютного большинства украинцев не представляют интерес. Граждане Украины остаются в украинском информационном поле, несмотря на то, что длительное время фактически находятся за его пределами;

— Телемарафон Єдиних новин не является источником информации для украинцев на территории Польши.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству с 12 офисами в городах Польши. Ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников — преимущественно украинцев — для 350 предприятий на территории Польши.