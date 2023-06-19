Intel разбушевался. Американский IT-гигант объявил о строительстве уже третьего завода за неделю — на этот раз в Германии 19 июня, 17:41 Intel объявил о строительстве третьего завода за неделю (Фото:pexels / Sergei Starostin)

Американская Intel Corp. построит завод по производству микросхем на востоке Германии.

Компания получит субсидии от правительства ФРГ на 10 млрд евро ($10,9 млрд), сообщает Интерфакс-Украина.

Глава Intel Пэт Гелсингер и германский канцлер Олаф Шольц подпишут соответствующее соглашение в ближайшее время.

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Новые договоренности будут также предусматривать ограничения на стоимость энергии.

Изначально планировалось построить завод в Магдебурге, но из-за экономических проблем проект был отложен. Тогда шла речь о господдержке на 6,8 млн евро.

Ранее сообщалось о намерении Intel построить завод в Израиле и сборочно-испытательный комплекс в Польше с инвестициями в $25 млрд и до $4,6 млрд соответственно.

При этом также сообщалось, что Intel второй квартал подряд получает убытки на фоне сокращения спроса на ПК. В последнем квартале они стали самыми большими в истории.