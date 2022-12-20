Из-за политики Twitter. Маска пригласили дать показания в Европарламенте — СМИ 20 декабря, 00:23 Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Нового владельца Twitter, бизнесмена Илона Маска пригласили дать показания в Европарламенте, — об этом сообщает Politico в понедельник, 19 декабря.

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По данным издания, президент Европарламента Роберта Метсола направила Маску письмо с просьбой приехать в Брюссель для «откровенного публичного обмена мнениями» с евродепутатами. Она заявила, что Twitter «играет центральную роль в демократической жизни Евросоюза» и «не должен невольно становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательством в выборы и дезинформации».



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Как пишет Politico, пока неясно, примет ли Маск приглашение. Руководитель Facebook (Meta) Марк Цукерберг в 2018 году приезжал в Брюссель для дачи показаний на слушаниях.

В конце ноября Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Еврокомиссии пригрозили Маску блокировкой Twitter, если платформа не будет соблюдать строгие правила модерации контента.

19 декабря Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, должен ли он покинуть пост СЕО компании. Его уход поддержали 57,5% участников голосования.