«На ваших руках кровь». Хакеры взломали российские телеканалы в Smart TV и атаковали Rutube 9 мая, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Хакеры разместили антивоенные надписи в описаниях российских телеканалов (Фото:Кровавая барыня via Telegram)

Хакеры разместили антивоенные надписи в описаниях российских телеканалов на Smart TV, взломали Rutube.

Война России против Украины — главные события 9 мая

В России 9 мая хакеры разместили антивоенные надписи «На ваших руках кровь тысяч украинцев» в описаниях телеканалов на Smart TV в России.

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Об этом пишет Telegram-канал Кровавая барыня.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в размещенном сообщении.



Надпись появилась в описаниях телеканалов и программ ночью и утром 9 мая.

Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекома и владельцы медиаплееров Winx.

Аналогичная надпись появилась в описании программ сервиса Яндекс.Телепрограмма, однако вскоре она исчезла со страницы сервиса.

Инфографика: Кровавая барыня via Telegram

Инфографика: Кровавая барыня via Telegram

Инфографика: Кровавая барыня via Telegram

Инфографика: Кровавая барыня via Telegram

Также сообщается, что хакеры 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего он перестал открываться. Около 8 утра представители сервиса сообщили, что «локализовали инцидент», однако доступ к сайту не восстановился.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Network Battalion 65' объявила о взломе российской электронной платежной системы Qiwi.

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