«На ваших руках кровь». Хакеры взломали российские телеканалы в Smart TV и атаковали Rutube
Хакеры разместили антивоенные надписи в описаниях российских телеканалов (Фото:Кровавая барыня via Telegram)
Хакеры разместили антивоенные надписи в описаниях российских телеканалов на Smart TV, взломали Rutube.
Война России против Украины — главные события 9 мая
В России 9 мая хакеры разместили антивоенные надписи «На ваших руках кровь тысяч украинцев» в описаниях телеканалов на Smart TV в России.
Об этом пишет Telegram-канал Кровавая барыня.
«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в размещенном сообщении.
Надпись появилась в описаниях телеканалов и программ ночью и утром 9 мая.
Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекома и владельцы медиаплееров Winx.
Аналогичная надпись появилась в описании программ сервиса Яндекс.Телепрограмма, однако вскоре она исчезла со страницы сервиса.
Также сообщается, что хакеры 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего он перестал открываться. Около 8 утра представители сервиса сообщили, что «локализовали инцидент», однако доступ к сайту не восстановился.
Ранее сообщалось, что хакерская группировка Network Battalion 65' объявила о взломе российской электронной платежной системы Qiwi.
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