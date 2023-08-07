Хакеры из Северной Кореи взломали крупнейшего российского производителя ракет — Reuters 7 августа, 15:54 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:image released by North Korea’s Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS)

Элитная группа хакеров из Северной Кореи взломала компьютерные сети российской корпорации НПО Машиностроения, производящей баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Элитная группа северокорейских хакеров тайно взламывала компьютерные сети крупного российского разработчика ракет на протяжении не менее пяти месяцев в прошлом году», — говорится в материале.

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По данным агентства, группы, связанные с правительством Северной Кореи, которые источники СМИ называют ScarCruft и Lazarus, тайно внедрили шпионские программы в системы НПО Машиностроения, базирующегося под Москвой.

Через нескольких месяцев после цифрового взлома Пхеньян объявил о нескольких изменениях в своей запрещенной программе баллистических ракет, но неясно, было ли это связано с взломом, пишет Reuters.

По данным агентства, взлом начался примерно в конце 2021 года и продолжалось до мая 2022 года, когда, согласно внутренним сообщениям компании, по данным агентства, специалисты обнаружили активность хакеров.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея представила два новых беспилотника, которые очень похожи на известные американские модели.

Тем самым КНДР дала понять, что Пхеньян находится на пути к созданию боевых и разведывательных БПЛА.