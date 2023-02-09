Материнская компания Google потеряла $100 млрд капитализации из-за ошибки своего ИИ чат-бота 9 февраля, 10:51 Google потеряла $100 млрд капитализации из-за ошибки (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Материнская компания Google потеряла $100 млрд своей рыночной стоимости из-за ошибки ИИ чат-бота Bard.



ыКомпания Alphabet потеряла $100 млрд рыночной капитализации после того, как ее новый чат-бот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, передает Reuters.

Акции материнской компании Google упали на 9% во время обычных торгов с объемами, почти в три раза превышающими 50-дневную скользящую среднюю.

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Ошибка в рекламе Bard, чат-бота на основе искусственного интеллекта, была обнаружена непосредственно перед презентацией компании Google.

Так, компания разместила в Twitter короткое GIF-видео с работой Bard, пообещав, что чат-бот поможет упростить сложные темы, но вместо этого сервис предоставил неточный ответ.

В рекламе Bard получает вопрос: «О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?».

На этот вопрос чат-бот от Google дает несколько ответов, среди которых — о том, что с помощью телескопа были сделаны самые первые снимки планет за пределами Солнечной системы Земли, или экзопланет.

Однако первые снимки экзопланет были сделаны Очень большим телескопом Европейской южной обсерватории (VLT) в 2004 году, что подтверждено NASA.

«Это подчеркивает важность строгого процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с нашей программой Trusted Tester», — сказал представитель Google.

Также он добавил, что компания объединит внешние отзывы с собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют «высоким стандартам качества, безопасности и основаны на реальной информации».

Как сообщалось, 6 февраля гендиректор Google Сундар Пичаи заявил в своем блоге, что Bard открыт для «доверенных тестировщиков» с понедельника, а для общественности — «в ближайшие недели».

Как ранее отмечалось, чат-боты, управляемые искусственным интеллектом, могут полностью разрушить монополию поисковой системы Google.