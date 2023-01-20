Последний бастион пал. Google объявил об увольнении 12 000 сотрудников по всему миру для сокращения расходов 20 января, 15:54 Google также задержит часть бонусов сотрудников и выплатит их только в марте или апреле (Фото:REUTERS / Dado Ruvic)

Google сократит около 12 000 рабочих мест, что составляет более 6% его глобальной рабочей силы. Компания станет последним технологическим гигантом, объявившим о сокращении штата после многих лет его увеличения и найма.

Об этом заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам компании.



Сокращенные сотрудники из США уже получили письма об увольнении, в других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов.

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Компания планирует поддерживать уволенных сотрудников. Они получат оплату за минимум 60 дней, выходное пособие, начиная с 16-недельной зарплаты плюс две недели за каждый дополнительный год работы в Google, бонусы за 2022 год и неиспользованные отпуска и пособие с трудоустройством.

Пичаи отметил, что ключевым направлением, на котором компания сосредоточится в будущем, станет искусственный интеллект.

Кроме того, как сообщает CMBC, Google задержит часть бонусов сотрудников и выплатит их только в марте или апреле вместо привычного января.

В отличие от других технологических гигантов, таких как Meta, Microsoft и Amazon, материнской компании Google, Alphabet, пока удавалось избегать сокращений рабочих мест.