IT в военное время. Валюта для айтишников, условия заказчиков и рынок труда — главное из рассказа топа GlobalLogic 3 июня, 09:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Андрей Яворский говорит, что GlobalLogic удержал заказчиков (Фото:GlobalLogic)

Вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский рассказал журналистам, сколько заработает IT-индустрия 2022 году, как компания адаптируется к военному времени и что нужно украинскому IT, чтобы привлекать новые заказы.

Сервисная IT-компания GlobalLogic, c крупным украинским подразделением, с прошлого года входит в состав японской корпорации Hitachi. В Украине у нее около 7500 инженеров, по этому показателю она входит в топ-3 IT-работодателей в стране. Андрей Яворский в ходе зум-конференции рассказал журналистам, как компания адаптируется к военному времени и что нужно украинскому IT, чтобы привлечь новые заказы. Мы записали и адаптировали главное. Спойлер — проблемы есть, но их можно решить.

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Об оттоке заказов из Украины

После первого шока большинство компаний начали рассматривать планы перемещения части своих проектов за пределы Украины — в Польшу, Словакию, страны Восточной Европы. Но на мой взгляд, в ближайшее время этот процесс успокоится. Потому что нанять в других регионах такое же количество программистов, как работали в Украине, просто невозможно.

О новых проектах

У нас не было ухода заказчиков, но были заказчики, которые попросили перенести их команды в другие локации. Что было чаще — компании с планами роста эти планы отменили. Насколько я знаю это происходит практически у всех компаний. Хотя наши заказчики поддерживают Украину и хотят вести бизнес с нами. За этим следует отсутствие такого же потока новых проектов, который был до войны. Многие компании предпочитают минимизировать риски и начинать их в более безопасных на данный момент местах. Но количество новых проектов, которые приходят в нашу компанию, растет. И я слышу сдержанный оптимизм от других компаний.

Об адаптации к военному времени

С помощью постоянной коммуникации и информирования, мы пытаемся убирать тревоги [клиентов] и переводить разговор в рабочее русло. Сейчас мы оперируем на том же уровне производительности, который был до войны, наверное, с определенными ограничениями. Мы адаптировались к новой реальности, периоду, возможно, затяжной войны.

Что нужно для новых заказов

Резервирование сотрудников, возможность выезда [за границу для мужчин], стабильность. Потому что прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос: «Что вы будете делать, если моего архитектора призовут в армию?». Аналогичные вещи происходят, когда заказчики хотят начать новый проект. Начальные фазы разработки, когда люди встречаются и знакомятся, могут продолжаться две недели-месяц. А сейчас мы просто не можем никуда послать людей. А раз мы не можем начать новый проект, мы не можем продолжать его в Украине.

О рынке труда

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