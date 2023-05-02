Совместная операция с ФБР. Нацполиция нашла сеть по выводу криптовалют, заработанных хакерами и мошенниками 2 мая, 16:30 ФБР и Нацполиция Украины накрыли сеть, через которую хакеры выводили криптовалюты (Фото:grinvalds / Depositphotos)

Сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США в ходе международной операции заблокировали девять сервисов обмена виртуальных активов, заработанных в результате хакерских атак и онлайн-мошенничества.

Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют, благодаря этим биржам они обменивали десятки миллионов долларов в месяц, сообщает Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Видео дня

По результатам операции спецслужбы заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине. Доменные имена удалены, а посетителям сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.

Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц. Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными карточками, е-деньгами по:

— ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (максимальное наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет);

— ч. 2 ст. 200 УК (максимальное наказание — штраф от 5 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов).

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по фондовому рынку разоблачила 14 мошеннических «инвестиционных» сайтов.