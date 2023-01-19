Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов — Федоров

19 января, 22:24
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В Минцифры договорились с компанией Meta о контенте, который касается полка Азов (Фото:АЗОВ via Telegram)

В Минцифры договорились с компанией Meta о контенте, который касается полка Азов (Фото:АЗОВ via Telegram)

Компания Meta пообещала, что не будет блокировать контент о полке Азов.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт в Давосе.

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Федоров отметил, что Facebook и Instagram стали мощными инструментами, которые позволяют доносить правду о полномасштабной российской войне против Украины до всего мира.

«Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по поводу сотрудничества. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов. Но самой острой темой все равно оставалось блокировка фото и видео о полке Азов. Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине», — написал он.

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Министр подчеркнул, что благодаря решению Meta люди по всему миру будут знать о подвиге защитников Мариуполя, а пропаганда страны-агрессора России «потеряет аргумент для обвинения украинских героев».

Ранее Meta блокировала контент о полке Азов, объясняя это якобы упоминанием «террористической организации», что является неправдой, а также находя в публикациях якобы «язык вражды».

https://www.youtube.com/embed/n1Pllpna7Kc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Facebook Соцсети Instagram Полк Азов Азов Михаил Федоров минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины

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