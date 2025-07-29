Российские агрессоры увеличивают количество шахедов, которые атакуют Киев и другие украинские города. Военные могут их уничтожать с помощью дронов-перехватчиков — что о них известно, сколько они стоят и возможно ли наладить масштабное производство

Российские оккупанты планируют запускать в Украину до 2000 дронов одновременно, предупредил немецкий генерал Кристиан Фройдинг. Прогноз президента Украины Владимира Зеленского хоть и более оптимистичный, но так же требует немедленных действий: в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. Ежедневные отчеты Воздушных сил демонстрируют, что агрессоры стремительно приближаются к этим показателям.

Инфографика: NV

Вице-премьер Михаил Федоров считает, что через три месяца украинцы, которым уже надоели почти еженощные тревоги из-за шахедов, могут почувствовать первые результаты благодаря дронам-перехватчикам. «Есть невероятно большая надежда, что решение на столе», — сказал министр.