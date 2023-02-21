Еще год назад нам казалось, что большинство наших удобств вроде бы существуют всегда. Щелкаешь выключателем — получаешь свет, открываешь кран — течет вода, открываешь ноутбук — и ты в онлайн. К сожалению, война напомнила каждому, насколько важна инфраструктура, которая стоит за нашим бытовым комфортом, и какой, без преувеличения, титанический труд выполняют те, кто восстанавливает его, несмотря на атаки врага.

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О том, как работает рынок домашнего интернета в Украине, с какими вызовами сталкиваются и пользователи, и технические службы, рассказал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Фото: Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи Киевстар

Света нет — интернет есть

Насколько усложняет вашу работу отключение электроснабжения?

Телеком — на 100% зависимая от электроснабжения инфраструктура, как бы мы ни пытались сделать ее максимально независимой от колебаний света. Система передачи связи состоит из разных элементов, и без заживления хотя бы одного из них она не сможет работать. Как и большинство бизнесов и большинство украинцев мы не могли быть на 100% готовы к тотальному обесточиванию. В частности, из-за своего масштаба. У Киевстара 34 500 базовых станций и около 100 тысяч домовых коммутаторов [устройств, раздающих подключение на дом], которые обеспечивают мобильную и фиксированную связь.

Впрочем, даже если бы у нас было достаточно аккумуляторов и генераторов, нужно гораздо больше персонала и возможностей логистики, чтобы регулярно заправлять их. Поэтому мы определяем приоритетные участки. Это делается на основе данных и общения с партнерами и органами власти. Ключевой является настройка связи там, где это наиболее необходимо, ведь для нас самое главное — предоставлять сервис нашим клиентам. Следует понимать, что в этой инфраструктуре речь идет не об отдельных домах, а скорее о целых районах или даже о небольших городах.

Сколько времени ваши технические узлы могут работать без света, и что вы делаете для повышения устойчивости ваших сетей?

Что делается в разрезе снабжения домашним интернетом? Еще в ноябре мы инвестировали 50 миллионов гривен — этого достаточно на около 10 тысяч источников бесперебойного питания. С учетом размеров нашей сети это, условно, покрытие всей столицы. В этом случае речь идет о продлении предоставления сервиса в течение 3−4 часов после отключения света. В нынешних условиях с прогнозируемыми веерными отключениями это рабочий вариант. Конечно, о более длительных аварийных отключениях речь не идет. Жаль, но чисто физически на зарядку устройств уходит больше времени, чем на их работу в автономном режиме.

Тем не менее этот процесс мы не останавливаем и масштабируем. Следует понимать, что необходимое оборудование сейчас в дефиците, а также мощности европейских поставщиков ограничены. К тому же мы синхронизируем наши усилия с состоянием энергетической системы и направляем их туда, где есть максимальный дефицит. Более того, мы рассматриваем и возможности по изменению технологий на более энергонезависимые. В частности, от текущего FTTB до GPON — частично элементы сети мы переводим уже на новые стандарты. Но это требует времени.

Интернет стал для большинства людей необходимым ресурсом, поскольку многие работают дома. Предлагает ли Киевстар возможность работы проводного интернета при отсутствии света? Что может сделать абонент со своей стороны для подключения?

Фото: Киевстар

С одной стороны, мы, как провайдер, делаем все возможное в условиях ограниченных ресурсов, дабы обеспечить бесперебойность работы сети. С другой, при нынешних условиях, позаботиться о сети дома должен и сам пользователь. К примеру, роутер может работать даже во время блекаута — возможностей для этого достаточно, в частности, павербанки.

Важна и инициатива людей. Нередки случаи, когда инициативные группы или ОСМД устанавливают генераторы или аккумуляторы, которые могут подпитывать электричеством не только, например, домофон или лифт, но и оборудование интернет-провайдера.

( ИБП), мы можем его установить самостоятельно. Также призываем представителей ОСМД, ЖЭКов, управляющих компаний посодействовать электропитанию оборудования Киевстар. Это можно реализовать через переключение оборудования на зарезервированные линии электроснабжения дома, собственные генераторы, аккумуляторы или другие источники альтернативного питания.



Для этого нужно прописать на «Киевстар открыт для такого сотрудничества. Если, например, у абонента есть возможность предоставить нам свой источник дополнительного питанияИБП), мы можем его установить самостоятельно. Также призываем представителей ОСМД, ЖЭКов, управляющих компаний посодействовать электропитанию оборудования Киевстар. Это можно реализовать через переключение оборудования на зарезервированные линии электроснабжения дома, собственные генераторы, аккумуляторы или другие источники альтернативного питания.Для этого нужно прописать на power@kyivstar.net — и мы обсудим детали и отправим специалистов».

Восстановление сетей как личная ответственность

Мы часто слышим о повреждениях электросетей, а насколько повреждены кабельные сети? Как часто абоненты теряют подключение из-за повреждения инфраструктуры?

Это также наиболее ощутимо на прифронтовых или недавно освобожденных территориях.

Иногда в масштабах целых городов оккупанты часто разрушают все на своем пути, например, электроопоры. Также захватчики банально воруют или просто уничтожают оборудование.

Впрочем, это не создает масштабной проблемы, если не считать дополнительную финансовую нагрузку. К примеру, если говорить о возобновлении сетей Домашнего интернета, Киевстар уже потратил на это около 8,5 млн грн в деоккупированных городах Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины. В настоящее время отремонтировано уже около 70% сети в Херсоне. Степень повреждения разная, часто она зависит от сроков пребывания там врага. В Херсонской области, например, порой приходится отстраивать инфраструктуру по сути с нуля.

Фото: Киевстар

Насколько увеличилась нагрузка ваших технических специалистов из-за инфраструктурных проблем? Как вы решаете этот вопрос?

С одной стороны, работы действительно стало больше. С другой — мы пошли скорее на точечное расширение команд, менее ощутимое в абсолютных цифрах. Причина понятна, ведь на временно оккупированных территориях около 15% нашей сети. Большинство персонала эвакуировались и продолжают работать с нами. Компания помогла им с релокацией и сохранила рабочие места. Именно они стали дополнительным резервом для нового объема нагрузки.

Мотивирует коллег в таких непростых условиях прежде всего чувство ответственности и забота о своем обществе. Это и ощущение «родной земли», ведь сеть в Херсоне обслуживают херсонцы, в Николаеве — николаевцы и т. д. В таком случае не нужно искать аргументов, чаще всего наши специалисты сами стремятся как можно быстрее восстановить сеть. За время войны у нас еще не было случаев, когда нужно было бы искать дополнительные стимулы.

Фото: Киевстар

Скорость возвращения после деоккупации стала приятным сюрпризом

Перед войной на рынке проводного интернета наблюдался тренд по укрупнению игроков. Как 2022 год изменил рынок домашнего интернета и как вы видите его перспективы?

Определенные тренды на консолидацию действительно наблюдались до начала войны, на рынке был ряд соглашений по поглощению. Конечно, после 24 февраля многие такие планы разрушились. Пока вряд ли можно говорить об изменениях в ближайшее время. Впрочем, на рынке уже начинаются разговоры, мнения о дальнейших перспективах и определённых приценках. Можно предположить, что из-за экономических сложностей укрупнение может стать логичным шагом для сохранения бизнеса.

Впрочем, консолидация таких бизнесов неизбежна. Часть сетей придется модернизировать, часть — резервировать, восстанавливать. Не все игроки обладают достаточным запасом прочности и инвестиций, дабы удерживать качество и техническое состояние сетей, отвечая ожиданиям потребителей. Кто-то выйдет с рынка, кто-то вольется в большую компанию. В перспективе двух-трех лет это, скорее, будет органическим трендом.

Фото: Киевстар

Как бы вы оценили текущее состояние рынка проводного интернета в Украине?

Глядя на работу провайдеров — и нашей команды, и коллег, — я не могу это назвать иначе, чем сверхусилия. По сути, все мы маленькие герои, каждый на своем месте, каждый по-своему, с учетом того, что делается для сохранения связи. Это и сверхурочная работа, и в выходные, и работа при разных погодных и безопасных условиях и т. д.

К тому же украинцы переосмысливают роль телекома. То, что воспринималось неотъемлемым элементом будней, вдруг стало цениться. К примеру, вы же раньше не задумывались, откуда берется вода, когда открывали кран, или не думали о базовых станциях, вынимая смартфон из кармана. Значение инфраструктуры стало совсем другим в публичном представлении.

Эти конфигурации отражаются и в законодательстве. Например, с началом войны мы начали подключать укрытия и бомбоубежища к Wi-Fi. Речь шла не о благотворительности: мы понимали, что мы такие же люди, так же спускаемся «в подвал», и тоже хотим оставаться на связи и там. Всего подключили уже более 1400 укрытий.

Следовательно, с учетом этого будут изменяться и требования к новой застройке, в частности, относительно наличия обязательных укрытий. Скорее всего, стандартизированы будут не только параметры безопасности типа толщины стен, но и базовый комфорт: вода, отопление, освещение, связь. Соответствующая работа будет касаться и военных объектов, и систем оповещения населения. Вспомните год назад, даже Киевская область была практически не готова к работе «сирен». И роль телекома в этом сложно переоценить — и это может стать предпосылкой для роста провайдерского бизнеса.

Фото: Киевстар

Из-за миграции, в частности внутренней, размещение граждан значительно изменилось. Как изменилась абонентская база? Где вы наблюдаете самые большие потери подключений и где самые новые?

Неочевидным выводом нашей статистики является то, что одним из лидеров по подключениям стали города Харьковской, Днепропетровской, Запорожской области. Казалось бы, многие оставляли «прифронтовые» регионы, но оказалось, что значительное количество украинцев выезжали в пределах области.

Конечно, большой прирост новых абонентов на западе Украины. У Киевстара в этих регионах сильные позиции как в мобильном, так и в домашнем интернете, поэтому неудивительно, что мы увидели резкий всплеск по количеству пользователей. Соответственно, наша команда приступила к модернизации сети и увеличению ее пропускной способности как на магистральных отрезках, так и на участках «последней мили». Главной задачей было удержать и повысить качество наших сервисов при ощутимом росте нагрузки на нее.

К сожалению, многих пользователей мы потеряли на востоке и на юге. В частности там, где целые участки были отключены от сети, например в Херсонской области. Но что приятно удивляло, насколько быстро все восстанавливается после деоккупации. Мы это видели на примере Ахтырки, Чернигова, Нежина, Ирпеня, Изюма: люди действительно быстро возвращаются домой.

Фото: Киевстар

«Не просто кабель»: куда эволюционирует проводной интернет

С технологической точки зрения, как эволюционирует ваша сеть? Что подразумевается, когда мы говорим о модернизации сети и какие инвестиции поступают на это?

Действительно, с точки зрения пользователя все может выглядеть очень просто: есть кабель, роутер, все работает. Впрочем, технологии не стоят на месте и трафика средний пользователь потребляет все больше. И работа, и обучение, и общение постепенно смещаются онлайн. Мы это увидели еще до войны, значительным толчком в эту сторону стала пандемия и карантины. Кроме того, сам контент, который мы потребляем, становится более «трудным». Диагонали экранов и разрешение видео растут, а пользователи смотрят больше видеоконтента: это и фильмы и сериалы, и YouTube, и Instagram и т. д.

Соответственно, и мы должны расширять свои магистральные способности. С одной стороны, чтобы охватить больше пользователей. С другой — чтобы предложить каждому из них большую скорость. Вспомните, еще совсем недавно мы оценивали скорость подключения по тому, за сколько условно загрузится фильм в определенном качестве. Сейчас мы обычно ожидаем, что нажмем кнопку Play и сразу начнем просмотр.

Поэтому здесь речь идет об инвестициях и в кабели, непосредственно заходящие к пользователям, и в сетевые узлы, в оборудование, в магистральные участки и т. д. Это длительный процесс и весьма дорогостоящий. К примеру, за прошлый год в модернизацию сетей домашнего интернета Киевстар вложил около 280 млн грн.

Как это отражается на пользователях?

В этом случае мы можем говорить о гигабитизации — то есть обеспечении скорости доступа до 1000 Мбит/с у пользователя. По сравнению с распространённым ныне «потолком» в 100 Мбит/с гигабитизация позволяет беспроблемно подключаться онлайн сразу нескольким людям (если, в частности, мы говорим о видеозвонках, онлайн-играх, просмотре стриминговых видео высокого качества).

Со своей стороны, мы обновляем кабели и инфраструктуру, чтобы это было возможно. Пользователям, вероятно, придется обновлять роутеры: обычно их девайсы поддерживают скорость до 100 Мбит/с. С точки зрения тарифов разница не особенно ощутима. Преимущественно разница в тарифных планах на 100 и 1000 Мбит/с составляет около 50 гривен в месяц. Но в новые тарифы мы включили ознакомительный доступ к услуге Гигабит на 3 месяца всем новым абонентам при наличии технической возможности.

Фото: Киевстар

В Украине домашний интернет — один из самых оптимальных в Европе и мире по соотношению цена-качество. Возможно ли, что из-за экономической ситуации мы потеряем эту позицию?

Позволю себе кое в чем с вами не согласиться. Мы не просто оптимальны, мы одни из самых лучших по качеству инфраструктуры и сервиса в Европе. Вряд ли где-то в регионе можно найти более быстрый и более дешевый домашний интернет, чем в Украине. Следовательно, мы можем дать фору европейским провайдером и по цене, и по качеству.

Мы много инвестировали и продолжим инвестировать в свою инфраструктуру и сервисы. Следует понимать, что все это связано с высокотехнологичным иностранным оборудованием. Последнее, в свою очередь, привязано к колебаниям курса валют. Следовательно, регулярные пересмотры тарифов, наверное, неизбежны.

В чем вы видите синергию мобильного и фиксированного бизнеса? Какие преимущества может получить абонент, выбирая сразу несколько услуг Киевстар?

Киевстар не является новичком на рынке конвергентных услуг, мы одними из первых предоставили комплекс сервисов, таких, как мобильный интернет, домашний интернет, а также онлайн-телевидение Киевстар ТВ. В частности, это удобно благодаря единой абонентской плате, упрощающей пользовательские задачи. Это облегчает работу и для нас, и мы можем предлагать больше услуг по более низкой цене.

Конечно, мы можем предлагать дополнительные сервисы от партнеров в рамках этой экосистемы. Это может быть что угодно, что облегчает жизнь пользователям. Условно, от оплаты коммуналки и заказа такси до доставки еды. А значит, мы и дальше будем искать ниши, сопутствующие нашей работе, в которых мы могли бы предлагать больше сервисов украинским домохозяйствам.