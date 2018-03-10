До конца года в большинстве областных центров страны запустят 4G - Порошенко

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Петр Порошенко
Фото: АП

Петр Порошенко

В 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

В Киеве связь четвертого поколения стоит ожидать уже через несколько месяцев, по словам Порошенко.

Ранее сообщалось, что самые крупные мобильные операторы Украины приобрели "свои" частоты для 4G по 3 млрд грн.

Напомним, что в январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.

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