До конца года в большинстве областных центров страны запустят 4G - Порошенко

В 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

В Киеве связь четвертого поколения стоит ожидать уже через несколько месяцев, по словам Порошенко.

Планується, що у 2018 році в абсолютній більшості обласних центрів мобільні оператори запустять 4G зв’язок.



Сподіваюся, що в Києві матимемо зв’язок четвертого покоління вже за декілька місяців.#4G pic.twitter.com/tbIes0pKhN — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что самые крупные мобильные операторы Украины приобрели "свои" частоты для 4G по 3 млрд грн.

Напомним, что в январе мобильные операторы на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2,5 млрд грн за семь лотов.

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