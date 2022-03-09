Смотрите Соловьева и Поле чудес. 15 телеканалов группы Discovery прекращают вещание в РФ 9 марта, 18:46 Цей матеріал також доступний українською 15 телеканалов группы Discovery прекращают вещание в стране-агрессоре (Фото:Discovery Channel / Facebook)

Американская медиакомпания Discovery, Inc. с 9 марта приостанавливает вещание своих кабельных телеканалов в РФ.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — цитирует Reuters сообщение компании.

В Discovery объяснили, что приостановка вещания — ответ на российское военное вторжение в Украину.

В Discovery входят 15 телеканалов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.

В РФ они работали через Медиа Альянс — совместное предприятие Discovery с российской национальной медиагруппой.

Ранее сообщалось, что видеостриминговая платформа Netflix присоединилась к бойкоту России после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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