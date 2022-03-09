Смотрите Соловьева и Поле чудес. 15 телеканалов группы Discovery прекращают вещание в РФ
15 телеканалов группы Discovery прекращают вещание в стране-агрессоре (Фото:Discovery Channel / Facebook)
Американская медиакомпания Discovery, Inc. с 9 марта приостанавливает вещание своих кабельных телеканалов в РФ.
«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — цитирует Reuters сообщение компании.
В Discovery объяснили, что приостановка вещания — ответ на российское военное вторжение в Украину.
В Discovery входят 15 телеканалов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.
В РФ они работали через Медиа Альянс — совместное предприятие Discovery с российской национальной медиагруппой.
Ранее сообщалось, что видеостриминговая платформа Netflix присоединилась к бойкоту России после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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