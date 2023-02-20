Захват мира начался. Что такое ChatGPT и как им пользоваться — эксперимент NV
20 февраля, 19:00
20 февраля, 19:00
В течение многих лет во всем мире царил страх перед искусственным интеллектом и его попытками захватить мир. Кто ожидал, что все может начаться с обычного текстового чата?
Прямо сейчас ChatGPT — это самая известная модель искусственного интеллекта для обработки языка в Интернете.
Он уже сдавал юридические тесты, писал эссе и стихи и стал запрещен в школах. 18 февраля OpenAI открыла доступ к своему ИИ для украинцев, поэтому украинское сообщество соцсетей тоже теперь заполнено впечатлениями пользователей.
NV Бизнес изучил публикации BBC, Reuters, BusinessInsider и задал свои вопросы ChatGTP. Рассказываем, что известно о популярном искусственном интеллекте и что он говорит о восстании машин, фейках и российской пропаганде.
NV Премиум это:
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