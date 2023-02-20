В течение многих лет во всем мире царил страх перед искусственным интеллектом и его попытками захватить мир. Кто ожидал, что все может начаться с обычного текстового чата?

Прямо сейчас ChatGPT — это самая известная модель искусственного интеллекта для обработки языка в Интернете.

Он уже сдавал юридические тесты, писал эссе и стихи и стал запрещен в школах. 18 февраля OpenAI открыла доступ к своему ИИ для украинцев, поэтому украинское сообщество соцсетей тоже теперь заполнено впечатлениями пользователей.

NV Бизнес изучил публикации BBC, Reuters, BusinessInsider и задал свои вопросы ChatGTP. Рассказываем, что известно о популярном искусственном интеллекте и что он говорит о восстании машин, фейках и российской пропаганде.