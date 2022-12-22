Бенкмана-Фрида экстрадировали в США. Бывшие топ-менеджеры FTX признали вину 22 декабря, 14:18 Кэролайн Эллисон может угрожать до 110 лет тюрьмы, а Гэри Вангу мог получить до 50 лет (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Соучредитель криптовалютной биржи FTX Гэри Ванг и экспредседатель Alameda Research Кэролайн Эллисон признали свою вину в уголовных обвинениях в крахе FTX и сотрудничают со следователями.

Как сообщает Associated Press, основателя и бывшего CEO FTX Сэма Бенкмана-Фрида в строй Багамских островов экстрадировала в США.



Эллисон и Ван подписали соглашения о признании вины в обмен на обещание, что прокуроры будут рекомендовать смягчить их приговоры, если они будут полностью сотрудничать с расследованием.



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Без такого соглашения Эллисон, которому среди прочего предъявляют обвинения в сговоре с отмыванием денег, может грозить до 110 лет тюрьмы. Ванг мог получить до 50 лет.

Эллисон и Ван освободили под залог в размере $ 250 000 после тайных выступлений в суде с ограничением на передвижение.

Бенкман-Фрид отказался от права обжаловать решение суда об экстрадиции в США. Вероятно, он предстанет перед американским судом уже в ближайшее время.

Тем временем FTX задолжала почти $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа FTX начала проверку на фоне новостей об исчезновении клиентских средств.

В начале ноября этого года на Coindesk вышел материал, показывающий непростую связь между двумя проектами СЕО FTX Сема Бакмана-Фрида — FTX и трейдинговой компанией Alameda Research. Более 40% из $14 млрд в Alameda Research — это криптовалюта FTT, принадлежащая FTX.

Опасность такой схемы в том, что в случае мощного сброса FTT цена криптовалюты начнет резко падать, что может привести к проблемам Alameda и FTX.