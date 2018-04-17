Баланс заботы и контроля: Татьяна Петруха расскажет, как управлять коллективом от 5 до 350 человек

Татьяна Петруха — практикующий HR, бизнес-тренер, специалист по построению сервиса для различных организаций, сертифицированный тренер Service Quality Institute, участник обучающих программ ZAPPOS

20–21 апреля в Fedoriv Hub (ул. Большая Васильковская, 5) HR и сертифицированный тренер Service Quality Institute Татьяна Петруха поделится лучшими практиками по управлению персоналом.

В процессе роста бизнеса перед руководителем встают новые сложности. Он сталкивается с нехваткой персонала, непонятными процессами в команде и невозможностью управлять происходящим.

20–21 апреля в Fedoriv Hub HR-специалист и коуч SQI Татьяна Петруха проведет двухдневный практикум «Людський ресурс як основа відмінного сервісу», в рамках которого научит справляться с этими трудностями. Участники получат конкретную систему для работы с персоналом.

Первый день практикума (20 апреля, с 18:00 до 22:00) будет посвящен теории. Татьяна расскажет, почему знания о человеческих ресурсах так важны для развития бизнеса, и раскроет понятие HR-бренда.

Второй день (21 апреля, с 10:00 до 19:00) отведен под практические рекомендации. Спикер разберет основные проблемы найма и увольнения, обучения, адаптации сотрудников, внутренних коммуникаций. Участники получат систему правил, помогающих выстроить комплексную работу по организации команды.

Тренинг рекомендован:

· Менеджерам и HR-специалистам команд от 5 до 350 человек

· Руководителям, которые задумались о построении идеальной команды

· Руководителям, утратившим веру в своих подчиненных и вынуждены самостоятельно решать задачи команды

· Фаундерам компаний, которые выходят на новый этап, нуждающимся в новых инструментах управления персоналом

· Топ-менеджерам, желающим взять под контроль решения и действия HR-департамента

· Тем, кто хочет научиться соблюдать баланс между заботой о сотрудниках и риском утратить контроль над персоналом.

Мероприятие состоится в Fedoriv Hub, в ТРЦ «Арена-Сити» (ул. Большая Васильковская, 5, вход со стороны площади Льва Толстого). Билеты доступны на сайте и в кассах Concert.ua.

О спикере:

Татьяна Петруха — практикующий HR, бизнес-тренер, специалист по построению сервиса для различных организаций, сертифицированный тренер Service Quality Institute, участник обучающих программ ZAPPOS. Татьяна имеет опыт работы с командой сети 5-звездочных отелей InterContiental Hotels Group. Эксперт собрала лучшие кейсы по управлению персоналом ZAPPOS, InterContinental, Facebook, Disney и адаптировала их к реалиям украинского бизнеса.