Тайвань с нами. ASUS эвакуирует свой бизнес и сотрудников из РФ 14 марта, 11:59 Цей матеріал також доступний українською Игровой ноутбук компании ASUS с внешней видеокартой (Фото:ASUS)

Компания ASUS, тайванский производитель персональных компьютеров, разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России.

Об этом заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа 14 марта, сообщает Reuters.

По ее словам, Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против РФ. Реакция компании ASUS на ситуацию вокруг Украины будет заключаться в скорейшей «эвакуации российского бизнеса и персонала».

«Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — сказала Ван Мэйхуа.

Ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в РФ.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский призвал IT-гигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в РФ.

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