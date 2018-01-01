Американский гигант купил украинский стартап за $8 млн - СМИ Сегодня, 09:59 141 Цей матеріал також доступний українською Snap продолжает поглощать украинские проекты

Американский гигант Snap купил команду и права на все технологии украинского стартапа Teleport Future Technologies за $8 млн.

Об этом сообщил источник на рынке изданию liga.net.

Соглашение было подписано в феврале 2018 года и в ноябре полностью исполнено.

Teleport известный приложением, которое окрашивает волосы в разные цвета. Стартап привлек $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео.

Отмечается, что Teleport поставил рекорд в украинском, российском и белорусском App Store, набрав более 1 млн скачиваний за первые сутки после релиза. Он более недели занимал первое место в магазинах приложений.