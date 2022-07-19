«В другой стране исками бы завалили». Ахметов рассказал итальянской газете о законе об олигархах и отказе от медиабизнеса в Украине

19 июля, 17:49
Ринат Ахметов (Фото:Метинвест / Facebook)

Ринат Ахметов (Фото:Метинвест / Facebook)

Ринат Ахметов, богатейший бизнесмен Украины, назвал дискриминационным закон об олигархах и считает, что в любой другой стране его положения были бы оспорены в судах.

Об этом Ахметов заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я уверен, что если бы подобный закон существовал в Италии или любой другой стране свободного мира, то суды были бы завалены абсолютно справедливыми исками и жалобами на положения закона», — заявил бизнесмен.

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«Еврокомиссия дала понять, что закон об олигархах должен применяться юридически обоснованно с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству. В прошлом году Украина обратилась в Венецианскую комиссию за рекомендацией, но все же утвердила закон, не дожидаясь окончательных выводов», — добавил Ахметов.

Свое решение отказаться от медиабизнеса он также объяснил принятием антиолигархического закона.

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«Причина такого решения одна: вступил в силу дискриминационный закон об олигархах. Это тяжелое и невольное решение, которое я принял с тяжелым сердцем [] С началом масштабной войны и предусмотренной законом короткой шестимесячной отсрочкой продажи активов СКМ стала не в состоянии продать свой крупный медиабизнес на рыночных условиях. Закон вступил в силу, его никто не отменял, и по закону я был обязан отказаться от своих медиаактивов. Поэтому мне пришлось сдать все лицензии на вещание и передать их государству, а также прекратить деятельность электронных и печатных СМИ. Что касается развития СМИ в Польше и других странах, то решение еще не принято», — объяснил Ахметов.

Ранее сообщалось, что группа Метинвест Рината Ахметова рассматривает возможность строительства нового металлургического завода в Европе — в частности, в Италии.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Ринат Ахметов СМИ Медиа Олигархи деолигархизация

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