Украина уже давно не просто поставщик талантов для мирового ІТ. Это страна, которая создает собственные технологические бренды, способные задавать тренды на глобальном уровне. За последние десять лет наша страна превратилась в место, где рождаются идеи мирового масштаба. Украинские стартапы, основанные в Киеве, Харькове, Львове или Днепре, сегодня задают тренды в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, финтеха, образования и Web3.

Реклама

Они создают тысячи рабочих мест, привлекают инвестиции, сотрудничают с корпорациями уровня Google, Apple и Microsoft, и при этом остаются верными своим корням.

Украинские компании доказали, что инновации не имеют границ. Истории десяти брендов — это доказательство того, что украинский ум, устойчивость и креативность способны конкурировать с сильнейшими.

1. Grammarly — искусственный интеллект, говорящий на языке мира

Grammarly — это, пожалуй, самый известный украинский технологический бренд в мире. Компанию основали в 2009 году Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Их миссия казалась простой — помочь людям писать на английском грамотно. Но продукт быстро перерос в платформу искусственного интеллекта, которая не просто исправляет ошибки, а анализирует контекст, стиль, интонацию и эмоциональный тон сообщения.

Сегодня у Grammarly более 30 млн активных пользователей и корпоративных клиентов в 5000 компаниях. Стартап, который начинался в киевском офисе, теперь имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско, Ванкувере и Берлине, но до сих пор удерживает часть команды в Украине.

В 2023 году компания представила GrammarlyGO — собственную генеративную AI-модель, которая помогает пользователям формулировать тексты в реальном времени. Это сделало ее прямым конкурентом OpenAI и Google в сфере бизнес-коммуникаций.

Grammarly — пример того, как украинский стартап способен создавать продукт, который становится частью глобальной культуры.

Фото: depositphotos

2. MacPaw — дизайн, инженерия и философия чистоты

MacPaw — это компания, которая научила мир заботиться о своих Mac. Ее основатель Александр Косован создал CleanMyMac еще в студенческие годы, стремясь сделать интерфейс технической утилиты таким же элегантным, как дизайн Apple.

С тех пор MacPaw вырос в международную компанию с более чем 30 миллионами пользователей. Ее продукты, в частности CleanMyMac, Gemini и Setapp, имеют культовый статус среди пользователей macOS.

Но MacPaw — не просто бизнес. После 24 февраля 2022 года компания превратила свой офис в укрытие, продолжила работу даже во время блэкаутов и запустила MacPaw Foundation, которая уже перечислила миллионы гривен на гуманитарные и военные проекты.

MacPaw доказывает: украинский бизнес может быть технологически инновационным и одновременно этически зрелым.

3. Ajax Systems — безопасность, сделанная в Украине

Ajax Systems — это история о том, как украинская инженерия стала гарантией безопасности для Европы. Основанная Александром Конотопским в 2011 году компания начинала с амбиции создать умную систему сигнализации.

Сегодня Ajax — это крупнейший производитель систем безопасности в Европе, экспортирующий продукцию в более чем 170 стран. Компания обладает собственными производственными мощностями в Украине, Испании и Турции, а ее R&D-центр в Киеве продолжает работать даже во время воздушных тревог.

Ajax разрабатывает не только сигнализации, но и экосистемы «умного дома» — беспроводные детекторы движения, датчики протечек, пожарные системы, сервисы для бизнеса. Их продукты используют полицейские подразделения в Великобритании, Италии, Польше.

Во время войны компания помогает ВСУ — создает технические решения для военных объектов, а также участвует в восстановлении энергетической инфраструктуры.

4. Petcube — технологии для наших четвероногих друзей

Petcube появился в 2012 году, когда основатель Ярослав Ажнюк хотел наблюдать за своей собакой через камеру. Его идея быстро превратилась в стартап, который покорил США.

Сегодня Petcube — это глобальный бренд «pet tech», который продается в BestBuy, Amazon, Target и даже в сетях зоомагазинов в Японии.

Продукты компании — это не просто камеры, а интеллектуальные системы, которые распознают поведение животного, позволяют играть с ним через лазер и даже удаленно давать лакомства. Petcube стал символом цифровой эмпатии: технологии здесь помогают не контролировать, а заботиться.

Компания активно поддерживает приюты для животных и запускает программы, объединяющие благотворительность и высокие технологии.

5. WhiteBIT — лидер Web3 с украинскими корнями

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, основанная в 2018 году Владимиром Носовым из Харькова. Компания поставила себе цель превратить криптовалюту из сложного инструмента в простое и безопасное средство для инвестиций, расчетов и благотворительности. На платформе можно приобрести криптовалюту, положить ее на криптодепозит, а также пользоваться профессиональными инструментами для трейдинга. Также WhiteBIT стала первой биржей в мире, которая получила наивысший уровень криптовалютной безопасности — сертификат CCSS Level 3.



На сегодня проект, начинавшийся с криптобиржи, разросся до группы компаний W Group, которая включает криптоэквайринг Whitepay, площадку для торговли скинами CS2 white.market и другие и обслуживает более 35 миллионов пользователей в 150 странах.



Как социально-ответственный бизнес, компания предоставила техническое решение для сбора донатов в криптовалюте всем крупнейшим фондам Украины. Благодаря этому решению собрано более $160 млн на армию, а сама WhiteBIT передала на благотворительность более $11 млн собственных средств.



Фото: WhiteBIT

6. Reface — ИИ, который изменил понимание контента

В 2020 году приложение Reface стало вирусным — миллионы пользователей по всему миру скачивали его, чтобы подставлять свое лицо в видео из фильмов. Но за фановым образом стоит серьезная команда украинских специалистов по искусственному интеллекту.

Reface работает в сфере AI-media: компания разрабатывает технологии персонализации видео, проверки подлинности и борьбы с дипфейками.

После начала войны Reface запустил кампанию «Support Ukraine», в которой пользователи могли создавать контент в поддержку украинцев. За несколько дней приложение стало каналом цифровой дипломатии — более 200 млн человек увидели сообщение «Stand with Ukraine».

Фото: depositphotos

7. Uklon — украинская альтернатива Uber

Uklon появился в 2010 году — еще до того, как Uber начал экспансию в Европу. Основатели Дмитрий Дубровский и Сергей Смусь создали первый онлайн-сервис вызова такси в регионе.

Спустя годы Uklon превратился в полноценную IT-компанию с собственной платформой, алгоритмами поиска и системами аналитики.

Сегодня сервис работает в более чем 25 городах Украины, а с 2023 года — в Польше, Молдове, Литве. Uklon развивает Uklon Fleet — платформу для управления автопарками, и работает над интеграцией электромобилей в свою сеть.

Во время войны компания запустила инициативу Uklon Volunteer, которая помогает волонтерам и военным с перевозками.

Uklon — это пример бизнеса, который не просто выжил во время войны, а стал частью логистической системы страны.

8. People.ai — украинская аналитика для Fortune 500

Компания People.ai, созданная Олегом Рогинским, работает в сфере Revenue Intelligence. Ее технологии анализируют данные из CRM-систем, чтобы помочь компаниям принимать лучшие решения в продажах.

Среди клиентов — Zoom, Lyft, Cisco, IBM. Компания привлекла более $200 млн инвестиций, а ее оценка превышает $1 млрд.

People.ai доказывает: даже в сверхконкурентной сфере B2B-аналитики украинские специалисты способны создать продукт мирового уровня. Часть R&D-команды до сих пор работает в Украине, обеспечивая инновации в сфере искусственного интеллекта.

9. Preply — образовательный прорыв из Киева

Preply, основанный Кириллом Бигаем в 2012 году, изменил способ, которым мир изучает языки. Сегодня на платформе — более 40 000 преподавателей и пользователи из 180 стран.

Алгоритмы Preply подбирают преподавателей на основе цели, времени и бюджета студента. Компания уже привлекла более $100 млн инвестиций и стала частью глобального EdTech-движения.

Preply создает не просто платформу для обучения — это экосистема, объединяющая человеческий опыт и искусственный интеллект. И она тоже родилась в Украине.

Фото: depositphotos

10. GitLab — украинские корни глобальной DevOps-революции в Украине

GitLab начинался как open source-проект Дмитрия Запорожца из Харькова. Его цель была проста — упростить совместную разработку кода. Но впоследствии к нему присоединился Сид Сибранди, и вместе они создали компанию, которая в 2021 году вышла на биржу NASDAQ с капитализацией более $10 млрд.

GitLab сегодня — это полноценная DevOps-платформа, которую используют тысячи компаний, от NASA до Goldman Sachs. Часть украинских инженеров продолжает работать над продуктом, сохраняя дух стартапа даже в корпорации такого масштаба.

Фото: depositphotos

Сила украинского ІТ: общая ДНК

Несмотря на разные сферы — от EdTech до Web3 — все эти компании обладают общими чертами: это инженерная школа, предпринимательская гибкость и способность работать в условиях неопределенности.

Их успех — это не совпадение, а результат украинской культуры выживания, изобретательности и сотрудничества. Все они активно поддерживают Украину, инвестируют в людей, образование и цифровую безопасность.

По данным IT Ukraine Association, более 70% украинских ІТ-компаний продолжают расти, несмотря на войну. А такие бренды, как Grammarly, MacPaw и WhiteBIT, создают не только прибыль, но и нарратив — о стране, способной конкурировать на глобальном уровне.

Они инвестируют в людей, образование, военные и гуманитарные инициативы. И доказывают: даже во время войны украинский бизнес может расти, привлекать инвестиции и формировать имидж государства как технологического сердца Европы.

Будущее, которое создается сегодня

Каждая история — это больше, чем успех бизнеса. Grammarly учит мир коммуницировать, Ajax Systems защищает, Preply обучает, MacPaw заботится, WhiteBIT создает финансовую инфраструктуру нового времени. Вместе они формируют образ Украины как интеллектуального центра Европы — страны, где технологии становятся формой устойчивости, а инновации — оружием будущего.

Это не просто компании, это истории, которые работают на имидж Украины. И если в 2010-х украинский ІТ был «аутсорс-государством», то в 2020-х он стал страной-продуктом, которая создает смыслы, ценности и глобальные стандарты.

Украинский ІТ-сектор — это доказательство того, что даже в самые темные времена свет можно создавать собственными руками. И этот свет видит весь мир.