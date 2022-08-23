«Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи чемпионата Украины. В УПЛ отреагировали 23 августа, 09:49 Новый сезон УПЛ стартует 23 августа (Фото:ФК Шахтер)

«Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно. В Премьер-лиге заявили, что у сезона уже есть официальній ретранслятор, и это не 1+1.



Медиагруппа 1+1 заявила о своем намерении бесплатно транслировать футбольные матчи 15-го сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет УНИАН.

«Плюсы» планируют показывать футбол по каналам 2+2 и УНИАН, также на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media — FootballHub и Профутбол Digital.

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«В ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК Динамо Киев, Днепр-1, Заря, Металлист. С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем в этом году футбольные клубы передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе», — говорится в сообщении медиагруппы.

В свою очередь в Украинской Премьер-Лиге ответили, что эксклюзивное право на трансляцию всех матчей Чемпионата УПЛ сезона 2022/23 принадлежит международной компании Setanta Sports. Об этом УПЛ заявила в комментарии Liga.net.

Setanta получила статус Официального вещателя Чемпионата Украины по футболу. В УПЛ также напомнили, что с самого начала правообладателем трансляций всех спортивных событий в Украине является Министерство молодежи и спорта. Далее, Министерство делегирует права профильным ассоциациям, в данном случае это — Украинская Ассоциация Футбола.

«На данный момент права на трансляции матчей принадлежат исключительно Украинской Премьер-Лиге. Общее собрание клубов УПЛ своим большинством приняло решение о создании единого медиа-пула и поддержало предложение компании Setanta Sports. Соответственно, это решение обязательно для выполнения всеми другими участниками УПЛ, без исключений», — сообщили в УПЛ.

В Премьер-Лиге подчеркнули, что за невыполнение данного решения и недопуск официального транслятора к съемке матча предусмотрены дисциплинарные санкции.

О создании единого телепула Украинская Премьер-лига сообщила неделей ранее. Контракт с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, а сумма сделки составила $16,2 млн.

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