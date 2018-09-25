Самый мощный клан. Что для шеф-повара означает его команда

Плох тот солдат, что не мечтает быть генералом, и помощник на кухне, который не стремится в шеф-повара.

Именно это правило помогло бренд-шефу ресторана BARVY Сергею Байсаревичу пройти весь путь от парня на подхвате в овощном цехе до руководителя популярного заведения.

По образованию он ветеринар, но особого желания работать в этой сфере никогда не испытывал. Зато с кухней с детства на «ты». Отец Сергея – шеф-повар с многолетним опытом работы. Бренд-шеф с улыбкой вспоминает, как в 5-6 лет, забегая на кухню отцовского ресторана, мог помогать с какими-то легкими процессами.

Потом была школа, специальное образование – «потому что нужна корочка», а дальше надо было определяться.

«Идею подал отец. Говорит: «Хочешь с чего-то начать, заработать каких-то денег? Тогда приезжай и работай», – вспоминает Сергей Байсаревич.

В свой первый рабочий день попал в овощной цех. По словам кулинара, это та самая работа для новичков – все время чистить овощи, «принеси-подай», то есть быть на подхвате. Но через какое-то время шеф заведения заприметил старательного парня и начал гонять его по процессам. Так оттачивалось мастерство, и зарабатывался опыт.

«Рынок сейчас на подъеме, много достойных заведений, а вот уровень нового поколения поваров желает лучшего. Все хотят сразу «тончить», – сокрушается бренд-шеф.

На профессиональном сленге это слово означает жарить гребешки и креветки, то есть готовить высокую кухню. А вот за локальные блюда молодежь браться не хочет: мало кто знает, как готовить их вкусно и качественно.

Корень проблемы, уверен Сергей, в отсутствии качественного образования и непонимании сути профессии

«С первым понятно – образования у нас просто нет, а вот со вторым становится лучше. Раньше ведь вообще повар как профессия особым престижем не пользовалась. Сейчас постепенно приходит понимание, что это творческая работа, а не просто «пришел и пожарил на кухне котлетки», – размышляет Сергей Байсаревич.

Чтобы придумать что-то интересное, авторское, поясняет кулинар, нужно знать разнообразные техники, экспериментировать, разбирать в новейшем оборудовании.

«Когда ресторан только открывается, то в процессе работы отсеивается где-то треть сотрудников – кто-то не умеет работать, кто-то не хочет, есть невнимательные или те, кто не видит себя на этой кухни. Остаются только нужные люди в этом заведении», – рассказывает он.

По его словам, очень важно, чтобы шеф пользовался авторитетом и был костяк, который с ним и в огонь, и в воду.

Сергей Байсаревич вспоминает, что в его практике были ребята, которые приходили и говорили, что просто хотят поучиться. «По человеку ведь сразу видно, что хочет работать. Дня хватит, чтобы желание разглядеть. Даешь банальную работу – к примеру, чистить картошку, а потом просто наблюдаешь».

Именно с таких упорных трудяг, уточняет кулинар, получаются настоящие профессионалы. Со многими своими учениками бренд-шеф продолжает общаться и по сей день, не смотря на то, что у них давно уже не общая кухня.

«Шеф должен уметь отпускать людей. Доводить до определенного уровня мастерства, а дальше либо отпускать, либо продвигать по службе. Я понимаю, что все должны расти. Это как взросление детей», – отшучивается кулинар.

В семью ресторанную, признает, может брать не всегда людей опытных, но зато честных и горящих своим делом. За ручку никого водить не будет, сразу отпускает в свободное плавание. Лучшая школа – начинать с низов. Если человек старается и тянет, шеф всегда ему поможет, пойдет на встречу.

«На кухне у меня дружеские отношения. Людей я принципиально не штрафую. Они не так много зарабатывают, чтобы забирать деньги. Если человек три раза не понял, что от него хотят, мы его просто меняем», – рассказывает Сергей Байсаревич.

С упорных трудяг получаются настоящие профессионалы

Признается, что не любит повторять правила изо дня в день. Не терпит грязь на кухне и опозданий, а любой конфликт решает с помощью личного разговора.

«Я никогда не говорю «все, я так решил», просто выношу на голосования вопрос. Даю возможность высказывать свое мнение всем», – объясняет он.

Когда один за всех и все за одно, любая сложность решаема. Это еще одно правило, которым руководствуется кулинар. Он за своих людей всегда горой. «Рестораны меняются, а вот человеческие отношения остаются», – уверенно говорит Сергей Байсаревич.

Слов бренд-шеф не любит и сразу тушуется, стоит к нему так обратиться.

«Ну какой же я бренд? Бренд – это если в твою честь назвали три-пять ресторанов. Я же просто шеф-повар или старший шеф-повар. Сложно с названиями», – отмахивается он и тут же углубляется в объяснение самой сути своего дела.



Его задача – мыслить стратегически, руководить и направлять в правильное русло шеф-повара, делать с ним проработку новых блюд. Однако на кухне все равно должен быть кто-то главный, кто следит за всеми.

«Сейчас нехватка поваров на рынке. Часто консалтеры обращаются, просят разработать меню, но за качеством потом никто не следит. Стыдно тебе. Ты старался, что-то хотел показать, но в итоге просто это не соблюдают», – сетует Сергей Байсаревич.

Чтобы достичь вершины в любом деле, советует много работать и стараться и ни в коем случае «не ловить звезду». В ресторанном бизнесе еще важно прислушиваться ко всем – гостям, сотрудникам, инвесторам.



«Гость – это ключевой персонаж любого ресторана. Ты отдаешь ему часть своей энергетики. Нужно много и упорно работать, чтобы чем-то выделятся, иметь свой почерк, который придется по вкусу посетителям», – резюмирует кулинар.

5 вопросов Сергею Байсаревичу

1. Сколько составил стартовый капитал Вашего бизнеса?

У меня нет своего бизнеса, но я к этому стремлюсь.

2. Какое было самое большое препятствие?

Самое важное в любом деле – это желание. Либо оно есть, либо его нет. Если последний вариант, то лучше сразу уходить из кулинарии. Если тебе нравится, то ты достигаешь вершин, если нет, то в 50 лет будешь работать поваром. У меня такие примеры были. А я считаю, что плох тот солдат, что не хотел бы стать генералом.

3. Начали бы Вы еще раз все сначала?

Да.

4. Кто из бизнесменов Вас вдохновляет?

Меня вдохновляет моя жена.

5. На что бы Вы никогда не пошли ради успеха в бизнесе?

Сложно сказать. На предательство и подлость, наверно. Этого я вообще не приемлю.