Сейчас у нас больше всего покупает Китай. Украина планирует экспортировать в Великобританию новый вид продукции

Об этом сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



Согласно сообщению, стартовал аудит в дистанционном формате компетентным органом Великобритании — Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA), направленный на открытие британского рынка для экспорта украинской говядины.



По словам первого заместителя Председателя Госпродпотребслужбы Олега Осияна, проведение этого аудита является очередным подтверждением международного доверия к Украине.

«Сегодняшний аудит DEFRA демонстрирует эффективность новой стратегии», — сообщил он, — «Мы выстроили системное сотрудничество с МИД, профильными министерствами, дипломатическими представительствами и международными партнерами, что позволило существенно сократить сроки открытия рынков. Если раньше этот путь занимал до пяти лет, сегодня он проходит всего за год-полтора».

Как сообщалось, в январе-сентябре 2025 года Украина экспортировала 13,8 тыс. тонн мороженой говядины, это 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за этот период поставки в денежном выражении выросли на 11,7% до $56,78 млн.

С начала года крупнейшие партии мороженой говядины были отгружены в Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) и Молдову (6%).