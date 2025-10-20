Увеличил собственное производство. В Китае упал спрос на еще один украинский товар

В 2025/26 маркетинговом году (июль 2025 — июнь 2026) украинским экспортерам не стоит ожидать восстановления прежнего спроса Китая на украинскую кукурузу.

Об этом пишет Latifundist со ссылкой на руководительницу редакционного контента и аналитики ASAP Agri Викторию Блажко.

«В новом сезоне украинским экспортерам стоит быть реалистами — рассчитывать лишь на небольшие, выборочные поставки (кукурузы в Китай): до 0,4 млн тонн (в лучшем случае — до 0,7 млн тонн), и то при условии наличия частных сделок», — отметила Блажко.

По ее словам, в первой половине 2025 года Китай импортировал лишь 785 тыс. тонн кукурузы, что на 10 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также втрое ниже среднего уровня импорта за последние пять лет.

«Это произошло из-за рекордного собственного производства (более 295 млн тонн), больших запасов, медленного экономического роста и государственных ограничений на ввоз фуражного зерна, чтобы поддержать внутренние цены и фермеров», — отметила Блажко.

В то время Россия стала главным экспортером кукурузы в Китай, опередив Бразилию.

«Что касается дальнейших перспектив, максимум, на что пока может рассчитывать Россия, — это удвоить свои нынешние поставки, выйдя на 0,5−0,7 млн тонн по итогам 2025/26 МГ», — сообщила она. — «Главная преграда для стремительного наращивания российского экспорта в Китай — собственные экспортные квоты: вывоз из основных регионов разрешен только до 15 февраля, тогда как исключение для Дальнего Востока почти не влияет на общую картину из-за его незначительной доли в производстве».

По словам эксперта, дополнительным сдерживающим фактором является и логистика: дальневосточные порты имеют ограниченную пропускную способность, а транспортировка зерна из европейской части страны на тысячи километров по железной дороге остается дорогостоящей и малорентабельной.

Как сообщалось, временное решение Аргентины об отмене всех тарифов на экспорт масличных и шротов вызвало давление на поставщиков из США, Бразилии и Украины и усилило конкуренцию на мировом рынке. При этом крупнейший в мире импортер сои Китай почувствовал влияние аргентинского шага почти мгновенно, переориентировавшись на более дешевый аргентинский товар.

А некоторые китайские покупатели сняли свои заявки на закупку украинского подсолнечного шрота.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн. При этом крупнейшими импортерами кукурузы стали Турция, Италия и Испания.