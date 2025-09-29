«Оказался под давлением». В Китае упал спрос на один из украинских товаров, отменяют заявки

Временное решение Аргентины об отмене всех тарифов на экспорт масличных и шротов вызвало давление на поставщиков из США, Бразилии и Украины и усилило конкуренцию на мировом рынке.

Об этом сообщает ASAP Agri.

Отмечается, что крупнейший в мире импортер сои Китай почувствовал влияние аргентинского шага почти мгновенно, переориентировавшись на более дешевый аргентинский товар.

Реклама

«Объявление Аргентины об отмене всех тарифов на масличные и шроты вместе со слабым спросом привело к падению китайских рынков шрота и масла», — сообщил Джеймс Хе, брокер Atria Brokers, — «Некоторые китайские покупатели сняли свои заявки на закупку украинского подсолнечного шрота, а цены спроса дополнительно смягчились до $278−280 CIF для пеллетированного и $270−275 для непеллетированного шрота 23 сентября».

В то же время правительство Аргентины возобновило экспортные пошлины через три дня после их отмены 22 сентября после достижения сборов в $7 млрд по экспортным контрактам. Эти валютные поступления вызвали поддержку аргентинскому песо.

«Крупные транснациональные трейдеры — в частности Cofco, LDC, Cargill и Bunge (Viterra) — воспользовались случаем, законтрактовав значительные объемы соевого шрота, масла и сои», — сообщило ASAP Agri. — «Аргентина обычно экспортирует 29−30 млн тонн соевого шрота за сезон с равномерным распределением по месяцам, но всплеск регистраций за эти три дня свидетельствует, что в ближайшие месяцы объемы отгрузок могут возрасти».

Отмечается, что волна аргентинских продаж соевого шрота начала давить на конкурентов.

Так, кроме снижения интереса Китая к украинскому подсолнечному шроту, давление на этот товар ощущается и в Европе.

«Мы видим резкое падение цен на украинский подсолнечный шрот на границе ЕС», — отметил Виталий Лавров, руководитель отдела масличных культур Atria Brokers, — «Покупатели сейчас показывают уровни 220 $/т DAP Изов на ноябрь-декабрь, против 230 $/т ранее. Это, вероятно, означает, что европейские покупатели зафиксировали значительные объемы аргентинского соевого шрота».

Как сообщалось, в маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн ячменя на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

При этом в прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером ячменя — 708 тыс. тонн, на втором месте Ливия с показателем 323 млн тонн, на третьем месте Испания с показателем 254 тыс. тонн.

Также Украина является крупнейшим экспортером в Китай подсолнечного шрота.