«Проблемы с качеством». В Европе могут возникнуть претензии к еще одному украинскому товару

Украинский рынок кукурузы, несмотря на хорошие урожайные перспективы, сталкивается с рядом вызовов — задержками уборочной кампании, проблемами с качеством зерна из-за влаги и слабой экспортной активностью.

Об этом сообщили в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета.

«Кукуруза меньше боится влажной погоды, чем другие культуры, но есть одна проблема — митотоксины. Они появляются, когда зерно долго контактирует с влагой», — отмечают эксперты. — «Такое уже было в 2022 году, когда часть урожая потеряла экспортное качество. Европейцы очень внимательно проверяют эти партии, и кукуруза с повышенным уровнем митотоксинов может просто не поехать на экспорт».

При этом первые случаи повышенного содержания митотоксинов уже фиксируются в северных регионах страны.

«Особенно это касается Черниговской и Сумской областей. Текущая погода только способствует развитию этой проблемы. Если ситуация не изменится, мы можем получить системные проблемы с качеством кукурузы», — считают в аналитики.

Еще один фактор, тормозящий рынок, — отставание темпов сбора урожая и задержки с поставками в порты.

«Экспорт кукурузы сейчас очень слабый — всего 289 тысяч тонн на 20 октября, тогда как нужно хотя бы миллион», — пояснили аналитики, — «Из-за осадков техника стоит, кукуруза имеет высокую влажность — в центральных областях до 20%, а на севере до 35%. Такое зерно надо просушить, и это отнимает время».

В то же время из-за ограниченного предложения спотовые цены на внутреннем рынке могут вырасти.

«Предложение в ближайшие недели вряд ли увеличится, поэтому спотовый рынок имеет все шансы на рост. Сейчас цены находятся в диапазоне 9700−9850 грн/т», — сообщили в ПУСК.

Эксперты ожидают, что в ближайшие недели ситуация будет оставаться напряженной: погодные условия не способствуют быстрому сбору урожая, а риски с качеством зерна могут ограничить экспортный потенциал украинской кукурузы.

Как сообщалось, задержка уборочной кампании и сдержанность производителей по продаже кукурузы приводят к потере Украиной основного рынка сбыта. Доля Украины в импорте кукурузы в ЕС снизилась до 17%, тогда как в прошлом году она составляла почти 50%.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн. При этом крупнейшими импортерами кукурузы стали Турция, Италия и Испания.

