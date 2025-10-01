«Возможность для малого бизнеса». Укрпошта меняет тариф на отправления в США

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.





«Президент Трамп повышает тарифы для импорта в США, а Укрпошта — снижает стоимость доставки в Америку. Чтобы поддержать украинских экспортеров в самый горячий предпраздничный сезон продаж в США — когда приходится более 25% годового объема — Укрпошта снижает тарифы на доставку PRIME. И это — без компромиссов по качеству: доставка от 7 дней в более 15 000 отделений по всей территории США — от Сан-Франциско до Ниагарского водопада», — говорится в сообщении.

Реклама

Смелянский также подчеркнул: «С 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут стартовать от 260 гривень, что на $1,5−2 меньше, чем раньше. Это решение — не просто реакция на новую торговую политику США, которая вводит пошлину даже для товаров до $800. Это — возможность для украинского малого бизнеса удержать позиции и даже нарастить объемы, особенно учитывая то, что многие страны (в отличие от Украины) до сих пор не возобновили доставку в США. Кстати: пошлина на товары из Украины — всего 10% - самая низкая среди региональных соседей (ЕС — 15%, Швейцария — 45%, Молдова — 25%)»

«Вместе с партнерами — DHL, Nordi, Lufthansa — мы построили уникальную логистическую цепь: обработка посылок в Украине — до 24 часов; доставка в Лондон или Франкфурт — за 34−40 часов; далее — максимально близко к получателям в США: Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес», — подчеркнул Смелянский.

Ранее сообщалось, что Нацбанк предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка вместо передачи его национальному оператору связи АО Укрпочта, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и «проедания» капитала. По мнению НБУ, финансовое состояние Укрпочты является критическим.

При этом гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что компания намерена до 1 января 2026 года выполнить требования НБУ по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета.

Согласно проекту госбюджета-2026 Укрпошта по базовому сценарию, предусматривающему рост ее доходов в среднем на 9%, операционных расходов на 8% ежегодно и капитальных инвестиций за этот период в 2,9 млрд грн, будет прибыльной в 2025—2028 гг.

Смелянский рассказал, откуда вообще взялись разговоры об угрозе дефолта Укрпошты.

Смелянский заявил, что Укрпошта до конца 2025 года пополнит автопарк 160 новыми грузовиками.

При этом руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий утверждает, что с балансом Укрпошты все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.