Уступает Бразилии и США. Украинский товар потерял лидерство на основном рынке сбыта

Задержка уборочной кампании и сдержанность производителей по продаже кукурузы приводят к потере Украиной основного рынка сбыта. Доля Украины в импорте кукурузы в ЕС снизилась до 17%, тогда как в прошлом году она составляла почти 50%.

Об этом сообщает брокерская компания Spike Brokers.

По состоянию на 13 октября Европа импортировала 4,3 млн тонн кукурузы, из которых 2,4 млн тонн — бразильского происхождения, 900 тыс. тонн — американского, и только 720 тыс. тонн — украинского.

«Уборка кукурузы продолжается с задержкой. По состоянию на 16 октября намолочено 4,9 млн тонн против 13,187 млн тонн в прошлом году на эту же дату», — пишет Spike Brokers, — «Несмотря на задержку в уборочной кампании, урожайность кукурузы в Украине на 20% выше, чем в прошлом году».

Так сейчас кукурузу собрано на 15% площадей со средней урожайностью 5,5 тонны с гектара, тогда как в прошлом году на аналогичной доле собранных площадей урожайность составляла лишь 4,6 тонны с гектара.

«Обычно первые 10 млн тонн собранной кукурузы начинали создавать давление на цены, имевшие потенциал снижения цены на 5−10%», — сообщает брокерская компания, — «В этом же году уже 5 млн тонн кукурузы, собранные в середине октября, оказывают давление на цены на фоне слабых экспортных продаж и отгрузок».

В конце недели кукуруза торговалась в направлении морских портов в диапазоне 203−204$ с поставкой в октябре-ноябре.

При этом спотовый индекс цены кукурузы с поставкой в течение 30 дней остался без изменений по сравнению с пятницей на прошлой неделе — 204$.

Цены на кукурузу на условиях FCA, загруженную в евровагон на венгерской или словацкой границе, начали снижаться и торговались в пределах 182−183 евро с поставкой в ноябре.

Как сообщалось, спрос в Турции на украинскую кукурузу остается стабильным благодаря явному ценовому преимуществу по сравнению с внутренним рынком.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн. При этом крупнейшими импортерами кукурузы стали Турция, Италия и Испания.