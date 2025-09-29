«Демпинговые цены». Украинский производитель просит продлить пошлины на импорт из Китая одного из товаров

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила провести пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из Китая в связи с окончанием срока их применения.

Об этом сообщила комиссия.

Пересмотр антидемпинговых мер был инициирован национальным производителем Дружковским заводом металлических изделий.

«Требование содержит достаточные доказательства того, что прекращение антидемпинговых мер вероятно повлечет продолжение действия демпинга и причинение вреда национальному товаропроизводителю, поскольку в течение периода применения антидемпинговых мер импорт в Украину стальных креплений происхождением из Китая осуществлялся по демпинговым ценам», — сообщила МКМТ.

До принятия комиссией решения по результатам пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из КНР действие антидемпинговых мер было продлено.

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы Дружковского завода металлических изделий, сообщила, что собрала и предоставила комиссии доказательства для возбуждения пересмотра МКМТ антидемпинговых мер в отношении китайских производителей.

В 2020 году по жалобе Дружковского завода металлических изделий на демпинговый импорт из Китая МКМТ ввела окончательные антидемпинговые пошлины на китайский стальной крепеж (винты, болты) в размере от 32,47% до 67,4%.

«В 2025 году Ильяшев и Партнеры инициировала расследование по фактам обхода антидемпинговой пошлины на импорт стальных креплений из Китая через поставки аналогичной продукции из Малайзии», — сообщила юрфирма. — «С целью недопущения обхода пошлины, комиссия обязала малазийских экспортеров вносить авансовые платежи (в том числе НДС) на уровне 67,4% - ставке, установленной для китайских производителей. Этот механизм будет действовать до завершения расследования».

Как сообщалось, в апреле Украина начала антидемпинговые расследования в отношении фактов уклонения от уплаты пошлин по импорту в страну некоторых видов металлопродукции происхождением из Китая, которая поставлялась якобы из Малайзии.

В июле Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в отношении импорта электрических аккумулирующих водонагревателей происхождением из Китая.