Конкурирует с РФ. Украина является основным поставщиком в Турцию ключевого экспортного товара

В августе Турция снова активизируется на рынке кукурузы (Фото: depositphotos.com)

В августе, по прогнозам экспертов, Турция снова активизируется на рынке кукурузы после временного спада спроса, вызванного высвобождением государственных резервов. При этом за новые контракты будут соревноваться украинская и российская кукуруза.

Об этом сообщило аналитическое агентство ASAP Agri.

Отмечается, что по состоянию на начало июля турецкие покупатели продолжали проявлять интерес к украинской кукурузе, цены спроса с отгрузкой в июле составляли 246−247 $/т CIF Мармара.

Однако активность на рынке снизилась после того, как 26 июня турецкое зерновое агентство TMO высвободило 300 тыс. тонн кукурузы из своих резервов.

«Продажа кукурузы из резервов TMO временно притормозила спрос Турции на импорт, в частности из Украины и России», — сообщил Айберк Озтюрк, брокер компании Atria Brokers. — «Но этот эффект будет непродолжительным — Турция потребляет более 600 тыс. тонн кукурузы ежемесячно, поэтому эти объемы, вероятно, будут исчерпаны до конца июля».

Он прогнозирует, что турецкие покупатели вернутся к импорту в августе, сосредоточившись на отгрузках на август-сентябрь.

«Хотя украинская кукуруза оставалась основным источником поставок в течение сезона, российская — обычно дешевле — становится все более привлекательной», — говорится в публикации. — «Ее доля может вырасти, если Турция возобновит закупки без введения новой квоты».

Как сообщалось, в рамках обновленной экспортной стратегии Украина планирует выход на новые рынки после потери торгового безвиза с ЕС.

В планах на 2025 год — выход на 31 новый рынок, в том числе в странах Африки, Ближнего Востока и Китая.

В 2024 году Украина экспортировала аграрной продукции на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Большим этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.

Наибольшая доля в прошлогоднем агроэкспорте приходится на подсолнечное масло — 21%. Его экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд.

На втором месте кукуруза — 21%, которой экспортировали 29,6 млн тонн на $5 млрд.

На третьем — пшеница — 15%, это 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.