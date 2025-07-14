«Угроза для всей отрасли». Украина ввела значительные пошлины на импорт из Турции популярных овощей

Украина ввела пошлины на импорт из Турции свежих огурцов и помидоров (Фото: depositphotos.com)

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввела на 5 лет окончательные антидемпинговые меры относительно импорта в Украину свежих огурцов и свежих помидоров происхождением из Турецкой Республики.

Об этом сообщила комиссия в Урядовому кур'єрі.

В апреле 2024 года по жалобе ряда национальных производителей МКМТ возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину свежих огурцов и свежих помидоров происхождением из Турции.

Отмечается, что в течение периода расследования импорт в Украину этих овощей происхождением из Турции осуществлялся по демпинговым ценам.

«Объемы демпингового импорта свежих огурцов в течение периода исследования выросли на 15,01% в абсолютных показателях, относительно потребления свежих огурцов на внутреннем рынке Украины выросли на 30,14% и относительно общих объемов производства свежих огурцов в Украине — на 88,73%», — говорится в сообщении. — «Доля демпингового импорта свежих огурцов постоянно росла в течение периода исследования и была значительной как в общем импорте свежих огурцов в Украину, так и в потреблении на внутреннем рынке Украины».

При этом объемы демпингового импорта свежих помидоров в течение периода исследования выросли лишь относительно общих объемов производства свежих помидоров в Украине — на 26,7%.

МКМТ выявила причинение существенного вреда национальному товаропроизводителю свежих огурцов и свежих помидоров.

Маржа ущерба определена для свежих огурцов из Турции на уровне 70,35%, а для свежих помидоров — на уровне 69,54%.

Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на 5 лет по ставке для свежих огурцов происхождением из Турции на уровне 20,1% - 22,8%, а для свежих помидоров — на уровне 25% - 26,9% в зависимости от производителя.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля, импорт свежих огурцов и томатов из Турции по демпинговым ценам ставил под угрозу не только прибыльность украинских тепличных хозяйств, но и само существование отрасли.

«Это решение — не против кого-то. Это — за справедливую конкуренцию. За то, чтобы украинские фермеры имели равные условия на рынке, могли инвестировать в развитие, модернизацию, новые рабочие места», — подчеркнул министр. — «Каждый украинец имеет право на качественную, безопасную, свежую продукцию — выращенную у себя дома, с соблюдением стандартов и с заботой о земле».

Как сообщалось, в мае Межведомственная комиссия по международной торговле продлила на 5 лет действие антидемпинговых пошлин на импорт металлопроката с антикоррозийным покрытием из Китая и России, а также цемента из Молдовы, РФ и Беларуси.

Также Украина ввела окончательные антидемпинговые пошлины для производителей и экспортеров радиаторов для отопления из Турции и Китая сроком на пять лет. Их размер зависит от конкретного экспортера.

Для производителей и экспортеров радиаторов из Турции вводится импортная пошлина в 37,35%, из КНР — от 23,3% до 42% в зависимости от экспортера.