Стал одним из крупнейших покупателей. Украина увеличила поставки в Египет ключевого товара

26 июня, 15:12
Египет увеличил закупку украинской пшеницы (Фото: puic.org)

С июля по май 2024/25 маркетингового года (с 1 июля по 30 июня) по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона Украина увеличила экспорт пшеницы в Египет на 19%, с 1,6 млн тонн до 1,9 млн тонн пшеницы.

При этом доля Египта в общем экспорте украинской пшеницы выросла с 10% до 13%.

Об этом сообщило аналитическое агентство ASAP Agri.

«Кроме того, почти 200 тыс. тонн были отгружены в Египет в период с 1 по 22 июня», — говорится в сообщении. — «То есть по итогам всего 2024/25 маркетингового года экспорт превысит 2,1 млн тонн, что выше 1,7 млн тонн в полном 2023/24 сезоне».

Благодаря таким объемам Египет сохранит за собой второе место среди крупнейших покупателей украинской пшеницы, отмечает ASAP Agri.

По состоянию на 20 июня цены спроса на украинскую продовольственную пшеницу с протеином 11,5% нового урожая составляли 235 $/т CIF Египет.

При этом в прошлом году в это время сделки фиксировались на уровне около 232 $/т.

Как сообщалось, в рамках обновленной экспортной стратегии Украина планирует выход на новые рынки после потери торгового безвиза с ЕС.

В планах на 2025 год — выход на 31 новый рынок, в том числе в странах Африки, Ближнего Востока и Китая.

По состоянию на сейчас с начала 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 40,04 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,67 млн тонн было отгружено с начала июня.

Крупнейшими импортерами украинской агропродукции являются: Испания — $2,7 млрд, Нидерланды — $1,6 млрд, Италия — $1,3 млрд, Германия — $1,2 млрд.

В 2024 году Украина экспортировала аграрной продукции на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Большим этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.

Наибольшая доля в прошлогоднем агроэкспорте приходится на подсолнечное масло — 21%. Его экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд.

На втором месте кукуруза — 21%, которой экспортировали 29,6 млн тонн на $5 млрд.

На третьем — пшеница — 15%, это 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Египет Пшеница экспорт агропродукции экспорт зерна Зерно Сельское хозяйство

Поделиться:

