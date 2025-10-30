«В свое время поставляли большие объемы». Украина планирует возобновить в Японию экспорт одного из продуктов

Об этом изданию БизнесЦензор рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

По его словам, в свое время украинские компании поставляли большие объемы сухого молока в Японию. Однако впоследствии эти партнерские отношения сошли на нет.

Повторно разрешение на экспорт молочной продукции в Японию Украина получила в марте 2021 года, сообщил Дидур. Однако объемы поставок украинской продукции в эту восточную страну до сих пор остаются низкими.

«В условиях высокой турбулентности и обвала мировых цен Украине надо рассчитывать на другие рынки продаж сухого молока кроме Европы», — отметил Дидур. — «Япония могла бы выступить одним из таких каналов сбыта, который надо восстановить. Этот ход был бы интересен для украинских производителей сухого молока. Мы проявили заинтересованность во встрече с японским бизнесом».

Он отметил, что Япония имеет собственное производство молока, но климатические условия и ограниченность пастбищ не позволяют развиваться скотоводству.

Как сообщалось, в Украине, в результате сокращения объемов экспорта молочных продуктов, стало убыточным производство масла, сухого молока, казеина и сырного продукта, сообщила в сентябре Ассоциация производителей молока.