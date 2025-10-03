Опередила Кению. Украина экспортировала рекордный объем и вернула лидерство в поставках одного из товаров в ЕС

В сентябре 2025/26 маркетингового года (июль 2025 — июнь 2026), согласно оперативным данным, из Украины было экспортировано рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза превышает августовский показатель.

Об этом пишет агентство АПК-Информ.

При этом в Евросоюз было отгружено 92 тыс. тонн, или 85% от общего экспорта, что тоже стало рекордным показателем для данного направления.

Реклама

«Кроме того, в сентябре Украина вышла в лидеры среди поставщиков рапсового масла в ЕС», — говорится в публикации. — «По данным Еврокомиссии, в июле-августе текущего сезона основной объем указанного продукта импортировался из Кении, а уже по итогам июля — 21 сентября Украина вернула себе лидерство в данном рейтинге с объемом 23 тыс. тонн (49 тыс. тонн в этот же период прошлого года)».

Прирост отгрузок украинского рапсового масла в сентябре связан с увеличением внутренней переработки рапса после введения действия экспортной пошлины на рапс с 4 сентября 2025 года.

Так, в условиях неопределенности многие аграрии принимали решение реализовать сырье на внутреннем рынке, что способствовало увеличению загрузок перерабатывающих мощностей из-за недостатка предложения подсолнечника, пишет АПК-Информ.

Предыдущий максимум в экспорте рапсового масла был зафиксирован в сентябре 2023/24 маркетингового года, который составил 106 тыс. тонн.

«Сезон-2023/24 был „пиковым“ по переработке для сектора рапса в Украине с объемом переработки около 1 млн тонн», — говорится в публикации, — «В текущем сезоне-2025/26 Украина имеет предпосылки для приближения к рекордному показателю в переработке данной масличной, но на мировом рынке рапса/канолы слишком много факторов, влияющих на ситуацию и геополитика занимает не последнее место в этом перечне».

Как сообщалось, 2 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение 10% пошлины на экспорт семян сои и рапса.

При этом закон предусматривает, что агропроизводители и кооперативы, которые экспортируют собственно выращенную продукцию, будут освобождены от уплаты пошлины. Однако из-за отсутствия четких правил документального подтверждения происхождения товара механизм фактически не работает, и экспорт масличных культур оказался преимущественно заблокированным.

В конце сентября Кабмин разработал механизм подтверждения экспортеров сои и рапса как товаропроизводителей, который даст возможность избегать уплаты пошлины. Этот механизм планируется реализовать через государственный аграрный реестр.

Что касается уже уплаченных товаропроизводителями пошлин, то Кабмин готовит изменения в закон о госбюджете на 2025 год, которые дадут возможность вернуть уже уплаченные пошлины.

При этом правительство выступает против полной отмены экспортной пошлины на сою и рапс.