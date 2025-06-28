Качественнее российского. Китай в процессе согласования первых поставок нового украинского товара

Украина готовится начать первые поставки гороха на рынок Китая. Сейчас идет процедура выполнения фитосанитарных и инспекционных требований для начала экспорта этого товара в КНР.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Госпродпотребслужба с целью реализации протокола фитосанитарных требований для экспорта гороха из Украины в Китай готовит технические материалы по системе надзора за предприятиями, задействованными в аудите по экспорту этого товара в КНР.

При этом сообщается, что указанные материалы будут направлены в Генеральную таможенную администрацию КНР.

В то же время перед началом торговли Генеральная таможенная администрация Китая осуществит дистанционные видеоинспекции по выполнению этого протокола, условий деятельности предприятий и возможностей лабораторных исследований.

Госпродпотребслужба также сообщает, что с целью соблюдения требований протоколов фитосанитарных и инспекционных требований по экспорту ячменя, сои и кукурузы из Украины в Китай сейчас формируются перечни лиц, планирующих экспорт этих товаров в КНР, а также перечни мест хранения, из которых планируется осуществлять экспорт.

Как сообщалось, украинский горох по качественным показателям превосходит российскую продукцию и полностью соответствует канадскому, который считается эталонным в мире.

Как отмечают в Украинской бобово-соевой ассоциации, это официально признали в Китае, на рынке которого есть спрос на этот украинский товар. При этом регуляторные требования КНР по этому направлению являются чрезвычайно высокими.

Открытие рынка Китая в марте для украинского гороха также стало дополнительным стимулом для наращивания его производства в Украине. Начало поставок на рынок Китая будет способствовать росту цен на украинский горох.

При этом Китай заинтересован в импорте украинского гороха, качество и цена которого очень привлекательны для китайских потребителей.

В марте Украина и Китай подписали соглашение об условиях экспорта в КНР украинских водных продуктов дикого вылова и гороха.