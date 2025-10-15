«Пользуется высоким спросом». Украина будет экспортировать в Канаду новый вид продукции

Об этом пишет EastFruit.

«Несколько лет назад мы инициировали процесс открытия канадского рынка для экспорта украинских яблок. В результате, канадская сторона подтвердила и согласовала необходимые условия. Таким образом, первые партии наших яблок, как ожидается, будут отправлены в Канаду уже в этом сезоне», — рассказал руководитель отечественного экспортера яблок компании USPA Fruit Владимир Гуржий — «В USPA Fruit мы сделали значительную подготовительную работу для этого. Учитывая низкий урожай яблок в Турции и высокую активность турецких трейдеров, я ожидаю, что и оттуда будет много запросов».

Он отметил, что украинские яблоки становятся все более популярными на мировом рынке.

«Спрос на украинские яблоки в целом достаточно высок. Покупатели могут отличить наши яблоки от яблок из других стран региона, отмечая их высокую конкурентоспособность, хороший вкус и привлекательный внешний вид», — сообщил Гуржий. — «Что касается текущего спроса, то практически все целевые рынки достаточно активны, поступает много новых заявок. В то же время нам приходится выполнять ранее согласованные контракты».

По его словам, это происходит на фоне дефицита яблок, поскольку не хватает рабочих для сбора урожая, кроме того, не способствует сбору урожая погода.

«Основываясь на многих факторах, мы прогнозируем, что сезон 2025/2026 станет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, которые и без того являются сильными ценообразующими факторами, существуют и объективные экономические причины, способствующие росту цен», — рассказал Гуржий, — «К ним относятся: высокая инфляция в Европе и ревальвация евро относительно доллара США, особенно учитывая то, что основные экспортные рынки украинских яблок работают преимущественно в долларах США».

Как сообщалось, в маркетинговом сезоне 2024−2025 годов (июль 2024 года — июнь 2025 года) Украина экспортировала 16,8 тыс. тонн яблок на сумму $10,1 млн.

В физических объемах это на 64% меньше, чем в сезоне 2023−2024 годов, когда экспорт яблок составил ориентировочно 47 тыс. тонн.

Главными покупателями украинских яблок за завершившийся маркетинговый год были Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия -по 2,9 тыс. тонн, Узбекистан (1,5 тыс. тонн), Турция (1,4 тыс. тонн) и Швеция (0,9 тыс. тонн).

В марте 2025 года Украина впервые поставила яблоки в Индию.