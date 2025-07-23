Опередила Испанию и Египет. Турция стала крупнейшим импортером ключевых украинских экспортных товаров

В прошлом сезоне Турция стала крупнейшим импортером украинских зерновых и масличных культур (Фото: depositphotos.com)

В маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина снизила экспорт зерновых и масличных культур на 19%, с 57,5 млн тонн до 46,7 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

Согласно сообщению, такое падение объясняется как меньшими переходящими запасами с предыдущего сезона, так и несколько более низким урожаем.

В прошлом сезоне Турция стала крупнейшим импортером украинских зерновых и масличных культур — 6,645 млн тонн, на втором месте Испания с показателем 6,243 млн тонн, на третьем месте Египет с показателем 4,573 млн тонн.

В денежном эквиваленте по данным таможни экспорт зерновых и масличных в 2024/2025 МГ составил $11,2 млрд (в 2023/2024 — $10,76 млрд), а экспорт с учетом продукции из них, в частности подсолнечного масла и других масел, жмыха и шротов — $18,1 млрд (в 2023/2024 — $17,86 млрд), сообщает УЗА.

Экспорт пшеницы в прошлом сезоне составил 15,5 млн тонн на сумму $3,16 млрд, при производстве около 22,4 млн тонн.

Ячменя Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн.

Сои экспортировано 3,8 млн тонн на сумму $1,56 млрд, при урожае 6,5 млн тонн, а рапса — 3,2 млн тонн на сумму $1,56 млрд, при производстве в прошлом году 3,8 млн тонн.

Как сообщалось, в рамках обновленной экспортной стратегии Украина планирует выход на новые рынки после потери торгового безвиза с ЕС.

В планах на 2025 год — выход на 31 новый рынок, в том числе в странах Африки, Ближнего Востока и Китая.

В 2024 году Украина экспортировала аграрной продукции на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Большим этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.

Наибольшая доля в прошлогоднем агроэкспорте приходится на подсолнечное масло — 21%. Его экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд.

На втором месте кукуруза — 21%, которой экспортировали 29,6 млн тонн на $5 млрд.

На третьем — пшеница — 15%, это 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.