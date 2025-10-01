Часть объемов перепродает в Иран. Турция скупает два украинских товара

Турция продолжает наращивать импорт украинской агропродукции, при этом за январь-июль 2025 года она резко увеличила импорт украинской сои и кукурузы.

Об этом сообщила Электронная зерновая биржа Украины.

Всего за январь-июль текущего года Турция увеличила импорт украинской агропродукции на 16% до $1,48 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом за 7 месяцев 2025 года Турция увеличила импорт украинской кукурузы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза, с $322,9 млн до $760,6 млн, а сои — на 80%, с $141,9 млн до $255,4 млн.

В то же время импорт подсолнечного масла за этот период сократился на 18%, с $389,9 млн до $319 млн.

«Стоит отметить, что поставки сои, кукурузы и подсолнечного масла вместе составили 90% общего объема импортируемой Турцией украинской агропродукции, хотя в 2024 году их доля составляла 69%», — говорится в публикации. — «Причиной наращивания импорта стало то, что часть продукции, которую Турция покупает у Украины, она через свои компании поставляет в Иран».

При этом во второй половине 2025 г. ожидается увеличение поставок в Турцию сои и кукурузы из России, которая является традиционным продавцом агропродукции в Иран и Турцию, поэтому присутствие Украины на турецком рынке сократится, говорится в публикации.

Как сообщалось, спрос в Турции на украинскую кукурузу остается стабильным благодаря явному ценовому преимуществу по сравнению с внутренним рынком.

Турция стала крупнейшим импортером украинских зерновых и масличных культур — 6,645 млн тонн, на втором месте Испания с показателем 6,243 млн тонн, на третьем месте Египет с показателем 4,573 млн тонн.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн. При этом крупнейшим импортером кукурузы стала Турция — 5,5 млн тонн.