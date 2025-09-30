Обвалился экспорт. Американский товар вытесняет украинский на одном из ключевых для нас рынков

По итогам 2024/25 маркетингового года (июль 2024 — июнь 2025) по сравнению с предыдущим сезоном Украина уменьшила экспорт кукурузы в Испанию в 2,6 раза, с 6,174 млн тонн до 2,407 млн тонн.

Об этом изданию Latifundist.com рассказала руководитель редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко.

По ее словам, хотя эти объемы соответствуют традиционному уровню, перспектива дальнейшего сокращения экспорта выглядит более чем реальной.

«Главным конкурентом для украинской кукурузы сегодня стали США, которым удалось прочно закрепиться на испанском рынке — и по цене, и по качеству», — рассказал в интервью ASAP Agri Хорхе де Саха, генеральный директор Федерации комбикормовой промышленности Испании (CESFAC).

Всего за год США поднялись с роли второстепенного игрока до статуса структурного конкурента Украины на одном из ее ключевых рынков ЕС, говорится в публикации.

Так если в 2020/21 маркетинговом году (июль-июнь) Испания ввезла около 0,5 млн тонн американской кукурузы. То после полного отсутствия в 2022/23 и символических 100 тыс. тонн в 2023/24, в 2024/25 поставки из США в Испанию выросли до 2,65 млн тонн.

При этом на 2025/26 маркетинговый год Испания уже законтрактовала почти полмиллиона тонн американской кукурузы.

В прошлом сезоне на базисе CIF Испания американская кукуруза порой была дешевле украинской на 20 $/тонна, что обеспечило ей конкурентное преимущество.

Кукуруза украинского происхождения и в дальнейшем остается неконкурентной.

«По состоянию на 25 сентября американская кукуруза с отгрузкой в октябре предлагалась примерно по 242 $/т, что почти соответствовало уровням бразильской — 239 $/т», — говорится в публикации. — «Украинские предложения оставались самыми высокими — 251 $/т для отгрузок handy-size в октябре и 246 $/т в ноябре. Такой ценовой разрыв делает Украину неконкурентной не только по сравнению с США, но и с Бразилией».

Как сообщалось, спрос в Турции на украинскую кукурузу остается стабильным благодаря явному ценовому преимуществу по сравнению с внутренним рынком.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году — 25,9 млн тонн. При этом крупнейшими импортерами кукурузы стали Турция, Италия и Испания.