Большинство украинских компаний, зарегистрированных после начала полномасштабной войны в Польше, — это малый бизнес (Фото: Коллаж BBC)

По состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано чуть более 29 тыс. компаний, открытых украинцами. Почти половина из них была открыта уже с начала полномасштабной войны — 13 тыс. бизнесов.

Всего за последние 3,5 года в Польше было открыто 208,2 тыс. компаний. То есть 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев, сообщает Опендатабот.

Больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году — почти 4,8 тыс. бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Реклама

Чаще всего украинцы регистрируют аналог украинского ООО — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 27,6 тыс. или 95% всех украинских бизнесов в Польше.

Также заметно возросло и количество благотворительных организаций, основанных украинцами: с 2022 года они создали 486 фондов. Это в четыре раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Мазовецкое (в частности, Варшава) — 11,5 тыс. компаний, Малопольское (Краков и регион) — 3,2 тыс. бизнесов и Нижнесилезское (Вроцлав и окрестности) — 3 тыс. компаний.

Большинство украинских компаний, зарегистрированных после начала полномасштабной войны в Польше, — это малый бизнес. Почти 10 тыс. компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых. Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых (1 польский злотый = $0,27 = 11,48 грн по текущему курсу, — ред.)

Инфографика: Опендатабот

Всего более 7,34 млрд злотых составляет капитал всех украинских компаний в польском реестре. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабной войны. Стоит отметить, что хотя 45% компаний было создано после начала войны, их общий капитал в 12 раз меньше, чем у «довоенного» украинского бизнеса в Польше.

Также сообщается, что в 2024 году украинцы заплатили почти 1,65 млрд злотых ($414 млн) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Польше выросли антиукраинские настроения.