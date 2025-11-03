Убытки на десятки миллионов. Россия разрушила склад украинского производителя известных брендов чипсов и сухариков

3 ноября, 13:49
Поделиться:
Россия разрушила склад группы компаний Star Brands в Павлограде (Фото: Facebook Иван Омельченко)

Россия разрушила склад группы компаний Star Brands в Павлограде (Фото: Facebook Иван Омельченко)

В результате российской атаки 2 ноября разрушен склад группы компаний Star Brands в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом соучредитель группы компаний Star Brands Иван Омельченко сообщил в Facebook.

«К большому сожалению вчера враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков, в 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде размером 11 тыс кв.м», — сообщил он. — «Уничтожено продукции на десятки миллионов, пожарные долго не могли приступить к ликвидации, потому что в небе еще кружили шахеды, их героический труд продолжался всю ночь».

Реклама

Читайте также:
Россияне атаковали Павлоград: в городе возникли пожары, погиб человек, трое получили ранения, среди которых ребенок

По словам Омельченко, никто из сотрудников компании не погиб.

"…Это не простое везение, а четкое соблюдение инструкций в таких ситуациях и главное то, что на всех предприятиях мы построили специальные укрытия", — отметил он. — «Считаю это сегодня ключевым фактором сохранения жизней людей. Поэтому настоятельно рекомендую всем обращать внимание на этот фактор».

Группа компаний Star Brands работает в направлениях производства и продажи продуктов питания, гигиены, дистрибуции, логистики.

Компания выпускает снеки под брендами Flint, Сан Саныч, BiG BOB, Chipsters, Морские, Hroom, Crispy Cris, а также пищевые продукты под брендами Хуторок, La’Pasta, Золотой Урожай, Zeffir и др.

Как сообщалось, вследствие удара баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 25 октября уничтожены производственные мощности кофейного бренда Idealist Coffee.

По информации на сайте компании, Idealist Coffee & Co — крупнейший производитель дрип кофе в Украине.

Компанию в 2019 году основал Сергей Корецкий. До октября 2018 года он занимал должность гендиректора сети WOG. С ноября 2022 года по май 2025 года он занимал должности директора ПАО Укрнафта и АО Укртатнафта, сейчас он возглавляет правление НАК Нафтогаз Украины.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Российская агрессия Обстрел шахеды Павлоград Чипсы снеки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости