Убытки на десятки миллионов. Россия разрушила склад украинского производителя известных брендов чипсов и сухариков

Об этом соучредитель группы компаний Star Brands Иван Омельченко сообщил в Facebook.

«К большому сожалению вчера враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков, в 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде размером 11 тыс кв.м», — сообщил он. — «Уничтожено продукции на десятки миллионов, пожарные долго не могли приступить к ликвидации, потому что в небе еще кружили шахеды, их героический труд продолжался всю ночь».

По словам Омельченко, никто из сотрудников компании не погиб.

"…Это не простое везение, а четкое соблюдение инструкций в таких ситуациях и главное то, что на всех предприятиях мы построили специальные укрытия", — отметил он. — «Считаю это сегодня ключевым фактором сохранения жизней людей. Поэтому настоятельно рекомендую всем обращать внимание на этот фактор».

Группа компаний Star Brands работает в направлениях производства и продажи продуктов питания, гигиены, дистрибуции, логистики.

Компания выпускает снеки под брендами Flint, Сан Саныч, BiG BOB, Chipsters, Морские, Hroom, Crispy Cris, а также пищевые продукты под брендами Хуторок, La’Pasta, Золотой Урожай, Zeffir и др.

Как сообщалось, вследствие удара баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 25 октября уничтожены производственные мощности кофейного бренда Idealist Coffee.

По информации на сайте компании, Idealist Coffee & Co — крупнейший производитель дрип кофе в Украине.

Компанию в 2019 году основал Сергей Корецкий. До октября 2018 года он занимал должность гендиректора сети WOG. С ноября 2022 года по май 2025 года он занимал должности директора ПАО Укрнафта и АО Укртатнафта, сейчас он возглавляет правление НАК Нафтогаз Украины.