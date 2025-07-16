Со второй попытки. Рада ввела экспортную пошлину на сою и рапс

Рада ввела пошлины на экспорт сои и рапса из Украины (Фото: Вячеслав Акишин / Flickr)

Верховная Рада на своем заседании 16 июля приняла поправки к законопроекту № 13157 Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения, которые вводят 10% экспортную пошлину на соевые бобы и семена рапса.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«За — 245 депутатов. Это просто позор», — сообщил он. — «Протащили в законопроекте о промышленных загрязнениях — пошлины для аграриев. Обещали служить народу, а служат схемам».

Начиная с 1 января 2030 года, ставка вывозной (экспортной) пошлины на эти масличные культуры ежегодно уменьшается на 1 процентный пункт до значения 5%.

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативы, которые экспортируют собственно выращенные соевые бобы и семена рапса, освобождаются от уплаты экспортной пошлины.

Также, по словам народного депутата Сергея Лабазюка, будет создан спецфонд — Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Сколько он может сгенерировать? Учитывая имеющиеся объемы экспорта (без корректировки на уменьшение стоимости/объемов) 10% составит около $500 млн», — сообщил он. — «Но — при увеличении переработки, изменении экспортных цен, уменьшении объемов сырья — поступления упадут. Да и сложно будет не отдать часть поступлений в Госбюджет. Поэтому если удастся собрать 3−5 млрд грн для фонда — это уже будет победа».

Как сообщалось, Верховная Рада 18 июня не приняла поправки к законопроекту № 13134, которые предусматривали введение 10% вывозной пошлины на сою и рапс.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявлял, что введение 10% пошлины на вывоз сои и рапса будет способствовать поступлению дополнительных доходов в государственный бюджет.

По его информации сейчас украинские заводы по переработке сои и рапса недозагружены на 35%. При этом если эти перерабатывающие мощности будут задействованы, Украина получит дополнительные 7,3 млрд. грн. доходов в государственный бюджет, увеличение на $238 млн валютных поступлений, строительство десятков заводов, тысячи новых рабочих мест, отметил Кисилевский.

Он сообщил, что в 2024 году в Украине урожай сои составил 6,6 млн тонн, из которых 54,5% было вывезено для переработки за границу. Также в прошлом году урожай рапса в Украине составил 3,7 млн тонн, из которых 86,4% было вывезено за границу.

Бизнес-сообщество было обеспокоено информацией о возможности введения экспортных ограничений (пошлин и/или квот) на экспорт сои и рапса из Украины в Европейский Союз.

Подобные инициативы являются крайне рискованными, противоречат стратегическим интересам Украины и могут привести к таким негативным последствиям, отмечали компании-члены комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес ассоциации.