Альянс устойчивости. Польща присоединилась к поддержке украинского малого и среднего бизнеса

Министерство развития и технологий Польши во время Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме заявило о готовности к сотрудничеству в поддержке украинского малого и среднего бизнеса, в частности, в сфере совершенствования регуляторной политики, сообщили в Министерстве экономики.

Сотрудничество может охватывать:

— внедрение масштабной дерегуляции;

— подготовку проекта закона о прозрачных правилах для бизнеса;

— разработку регуляторной базы для реализации государственной политики поддержки социального и семейного предпринимательства.

Дальнейшую поддержку бизнесу может предоставить также Польское агентство по инвестициям и торговле, которое организует тренинги, вебинары и мастер-классы, в частности по сертификации, экспорту в ЕС, а также поддерживает инкубаторы/акселераторы в Украине. Кроме того, агентство привлекает украинский сектор малого и среднего предпринимательства к миссиям в Польшу и способствует налаживанию сотрудничества с польскими партнерами.

Банк национального хозяйства (BGK) и Корпорация страхования экспортных кредитов (KUKE) также выразили готовность продолжать поддержку украинского МСП. Так, BGK сотрудничает с украинскими банками для поддержки сектора МСП через инструменты распределения рисков (30 млн евро с Кредобанком и 10 млн евро с ПриватБанком). Кроме того, в июне 2025 года Комитет по управлению программой Ukraine Facility одобрил программу поддержки сектора МСП на сумму 111 млн евро, которую BGK должен реализовать в сотрудничестве с украинскими банками.

KUKE с июня 2022 года активно поддерживает торговлю между польскими и украинскими компаниями. Эта поддержка, в частности, включает страхование торговых кредитов, которые предоставляют польские экспортеры своим украинским партнерам, что оказывает значительное положительное влияние на финансовое состояние украинских предпринимателей. Текущие обязательства KUKE S.A. по договорам страхования торговых кредитов для украинского рынка составляют более $210 млн. Также KUKE S.A. предоставляет гарантии страхования для BGK, которые обеспечивают расчеты между польскими предпринимателями и их украинскими партнерами по аккредитивам, открытым украинскими банками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, сколько потратила его страна из-за полномасштабной российской агрессии против Украины.

Альянс устойчивости МСП, созданный во время Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, объединяет международные ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Сейчас Альянс объединяет 51 участника, которые реализуют 136 проектов и программ. Большинство международных проектов сосредоточены на инновациях, развитии экспорта, регуляторной среде, политиках и реформах, а секторальная поддержка преимущественно направлена на агросектор. Около 45% проектов включают компоненты поддержки социально уязвимых групп населения.